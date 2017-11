Nowe BMW M5 – cena w Polsce

BMW M5 Źródło: BMW

Najnowsze BMW M5 jest wyjątkowe – to pierwsze M5 z napędem na wszystkie koła. Na szczęście układ napędowy jest na tyle zaawansowany, że kierowca ma możliwość „wyłączenia” napędu na przednią oś, dzięki czemu sportowy sedan staje się klasycznym autem RWD. Duże wrażenie robią osiągi tego pojazdu – samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,4 s, a jego prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 250 km/h. Co ciekawe, pod dokupieniu pakietu M Driver ogranicznik zostaje przesunięty aż do 305 km/h.

Bardzo dobre osiągi są zasługą m.in. podwójnie turbodoładowanego silnika V8 o pojemności 4.4 litra. Motor generuje aż 600 KM i 750 Nm, a warto dodać, że maksymalny moment obrotowy jest dostępny już od 1800 obr./min. Jednostkę napędową połączono z 8-biegową przekładnią automatyczną Steptronic, a za rozdzielanie momentu obrotowego pomiędzy przednią i tylną osią odpowiada sprzęgło wielotarczowe.

reklama reklama

Nowe BMW M5 wyceniono w Polsce na minimum 565 tys. zł. Auto można już zamawiać w polskich salonach.