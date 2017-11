Fiat wyprodukował milion egzemplarzy modelu Panda czwartej generacji

Milionowy Fiat Panda Źródło: Fiat

Milionowy Fiat Panda zjechał z taśmy montażowej 17 listopada. Wyjątkowa sztuka to wersja City Cross z silnikiem benzynowym 1.2 l i białym lakierem. Auto trafi do klienta we Włoszech, gdzie Panda jest bestsellerem już piąty rok z rzędu.

Od 1980 roku, czyli od rozpoczęcia sprzedaży pierwszej Pandy (najnowszy rekord dotyczy czwartej generacji modelu wprowadzonej na rynek pod koniec 2011 roku) do dzisiaj zostało wyprodukowanych łącznie ponad 7,5 miliona sztuk. Warto dodać, że w polskiej fabryce Fiata w Tychach w latach 2003-2012 wyprodukowano aż 2 168 491 egzemplarzy Fiata Panda trzeciej generacji.

Zakład G. Vico w Pomigliano d'Arco, w którym obecnie jest produkowany Fiat Panda to nowoczesna fabryka, która zdobyła wiele nagród od chwili swojej restrukturyzacji w 2011 roku związanej z uruchomieniem produkcji Fiata Pandy. W 2012 roku fabryka zdobyła Srebrny Certyfikat World Class Manufacturing oraz prestiżowe wyróżnienie Automotive Lean Production Award.

Zaledwie rok później, w 2013 roku w ramach programu WCM, zakład uzyskał złoty certyfikat. W 2014 roku fabryka w Pomigliano d'Arco otrzymała nowe międzynarodowe wyróżnienie: Lean and Green Management Award, świadczące o postępach w optymalizacji wszystkich „zasobów" potrzebnych do produkcji samochodów.

Obecnie fabryka G. Vico kontynuuje wysiłki w zakresie zmniejszenia wpływu produkcji na środowisko poprzez ciągłe doskonalenie, w tym odpowiedzialne zużycie energii i wody oraz zarządzanie jakością powietrza i odpadami.

Kilka ciekawostek związanych z Fiatem Pandą - w 1983 roku Fiat Panda 4x4 był pierwszym samochodem miejskim z napędem na wszystkie koła, a w 1986 roku jako pierwszy w swojej klasie został wyposażony w silnik wysokoprężny. Ponadto w 2004 roku mały miejski Fiat był pierwszym samochodem w swoim segmencie nagrodzonym prestiżowym tytułem „Car of the Year". W tym samym roku stał się pierwszym samochodem miejskim, który dotarł do bazy na Mount Everest na wysokości 5200 m n.p.m.