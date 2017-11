Chcesz dowiedzieć się czegoś o samochodach elektrycznych lub szukasz dla siebie takiego auta? Volkswagen uruchomił stronę poświęconą pojazdom elektrycznym i hybrydowym

Który z elektrycznych lub hybrydowych modeli wybrać, ile trwa ładowanie baterii i od czego zależy, jaki jest zasięg aut elektrycznych i co ma na niego największy wpływ, jak będzie wyglądała motoryzacja w przyszłości i co to jest efekt „memory” – na te i wiele innych pytań odpowiedź można znaleźć na stronie internetowej Volkswagena, na której uruchomiono sekcję poświęconą elektromobilności. Na głównej stronie volkswagen.pl w sekcji e-Mobility znajdują się nie tylko informacje o elektrycznych i hybrydowych modelach Volkswagena, ale także filmy i zdjęcia pokazujące jak jest skonstruowany i jak działa samochód elektryczny.

Na nowej stronie internetowej w przejrzysty sposób przedstawiono podstawowe dane techniczne każdego z modeli, takie jak np. moc silnika lub zespołu napędowego czy zasięg. Dzięki interaktywnym funkcjom nowej strony internetowej można zobaczyć jak zmienia się ten ostatni parametr w zależności od sposobu użytkowania auta (w mieście lub na trasie), stylu jazdy, temperatury na zewnątrz i korzystania z klimatyzacji lub ogrzewania.

reklama reklama

Na stronie internetowej zawarte są również informacje o sposobach ładowania elektrycznych i hybrydowych modeli Volkswagena. Baterię można ładować z domowego gniazdka, przy użyciu tzw. Wallboxa oraz za pomocą stacji szybkiego ładowania prądem zmiennym lub stacji ładowania prądem stałym.

Źródło: Volkswagen