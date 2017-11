Hyundai i30 N – polska cena

Hyundai i30 N Performance Źródło: Hyundai

I30 N to pierwszy sportowy kompakt w historii Hyundaia. Najwyraźniej Koreańczycy uznali, że już są gotowi na walkę z m.in. Volkswagenem Golfem GTI i Peugeotem 308 GTi. Pod maską azjatyckiego hot-hatcha zagościł 2-litrowy, turbodoładowany silnik benzynowy, który standardowo generuje 250 KM i 353 Nm. Motor połączono z manualną 6-biegową skrzynią biegów, przenoszącą napęd na przednie koła. W tej konfiguracji Hyundai i30 N przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,4 s, a jego prędkość maksymalna to 250 km/h. W podstawowej odmianie „N Base” południowokoreański kompakt otrzymał elektronicznie sterowane zawieszenie, system zmiennych trybów jazdy, wydajny układ hamulcowy z tarczami o średnicy 330 mm z przodu i 300 mm z tyłu, 18-calowe felgi oraz podwójny układ wydechowy. Bogatsza wersja wyposażeniowa „N” została wzbogacona o m.in. kolanową poduszkę powietrzną, tylną rozpórkę i system bezkluczykowy.

Hyundai przygotował także radykalniejszy, 275-konny wariant nowego i30 N, nazwany Performance. W tej wersji auto jest dodatkowo wyposażone w elektronicznie sterowaną „szperę”, powiększone o kilkanaście milimetrów tarcze hamulcowe, 19-calowe koła, opony Pirelli P Zero zamiast Michelin Super Sport. Hyundai i30 N Performance przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,1 s.

Ceny sportowego Hyundaia i30 N startują od 119 900 zł za podstawową wersję „N Base”. Za Hyundaia i30 N Performance trzeba już zapłacić minimum 144 900 zł. Link do pełnego cennika znajduje się tutaj: Cennik.