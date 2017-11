Producenci aut stworzą europejską sieć ładowania wysokiej mocy

Otwierając do 2020 roku około 400 stacji ładowania wysokiej mocy, IONITY uczyni podróżowanie na długich dystansach łatwiejszym i postawi ważny krok w rozwoju mobilności elektrycznej. „Pierwsza ogólnoeuropejska sieć stacji ładowania wysokiej mocy odgrywa kluczową rolę w tworzeniu rynku dla pojazdów elektrycznych. Celem IONITY jest zapewnienie klientom możliwości szybkiego ładowania akumulatorów i cyfrowych płatności, by ich dalekodystansowe podróże odbywać się łatwiej i bez stresu” – podkreślił jeden z czołowych przedstawicieli spółki.

20 stacji jeszcze w tym roku

Dzięki nawiązaniu partnerstwa z sieciami stacji paliwowych „Tank & Rast”, „Circle K” i „OMV”, jeszcze w tym roku uruchomionych zostanie 20 stacji ładowania przy głównych drogach Niemiec, Norwegii i Austrii. Zlokalizowane one będą w odstępach ok. 120 km. W roku 2018, sieć rozrośnie się do ponad 100 stacji ładowania. Każda z nich będzie wielostanowiskowa i umożliwiająca jednoczesne ładowanie samochodów różnych marek. W rezultacie klienci będą mieli dostęp do tysięcy punktów ładowania HPC, niezależnie od marki i wydajności systemu.

Dzięki mocy ładowania do 350 kW na jedno stanowisko, czas operacji, w porównaniu z obecnie funkcjonującymi systemami, znacznie się skróci. Stacje funkcjonować będą w oparciu o europejski standard ładowania Combined Charging System. Oczekuje się, że otwartość systemu i ogólnoeuropejska dystrybucja przyczynią się do znacznego zwiększenia poziomu akceptacji pojazdów elektrycznych.

Jednolity system

Wybór najlepszych lokalizacji uwzględnia potencjalną integrację z istniejącymi już systemami ładowania, a IONITY prowadzi w tej sprawie rozmowy z operatorami oraz z instytucjami politycznymi. Założyciele spółki joint venture (BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company i Volkswagen Group) objęli równe pakiety udziałów w projekcie. Jednocześnie uczestnicy podkreślają, że przedsięwzięcie otwarte jest na innych producentów chcących brać udział w rozbudowie sieci stacji ładowania.

Źródło: Materiały prasowe