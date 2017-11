Nowe Audi RS4 Avant – polska cena

Audi RS4 Avant Źródło: Materiały prasowe

Nowe Audi RS4 Avant to połączenie sportowych doznań z codzienną uniwersalnością. Auto wyposażono w podwójnie turbodoładowany silnik benzynowy V6 o pojemności 2.9 litra, generujący 450 KM i 600 Nm. Motor połączono z 8-biegową przekładnią automatyczną, dzięki czemu ważący 1790 kg samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,1 s. Skoro mowa o RS4, to nie mogło zabraknąć stałego napędu na wszystkie koła Quattro. Ten sam układ napędowy jest stosowany w nowym Audi RS5. Prędkość maksymalna nowego RS4 Avant została ograniczona elektronicznie do 250 km/h, jednak ogranicznik można przesunąć do 280 km/h poprzez zakup opcjonalnego pakietu dynamicznego RS (8380 zł).

Najnowsza generacja niemieckiego sportowego kombi w polskich salonach kosztuje minimum 401 300 zł. Na liście dodatków opcjonalnych znalazły się m.in. ceramiczne hamulce (33 520 zł), sportowy układ wydechowy (6710 zł), dynamiczny układ kierowniczy (5590 zł), sportowe zawieszenie RS plus z systemem dynamicznej kontroli jazdy Dynamic Ride Control (10 900 zł), sportowy mechanizm różnicowy tylnej osi (7550 zł), system audio Bang & Olufsen (6370 zł) oraz system multimedialny MMI Navigation plus z MMI touch (14 350 zł).

reklama reklama

Źródło: Audi