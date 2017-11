Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio – cena w Polsce

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio to jeden z najgorętszych modeli włoskiej marki. Pod powłoką jednego z najładniejszych SUV-ów na rynku ukryto podwójnie turbodoładowany silnik benzynowy V6 o pojemności 2.9 litra, generujący 510 KM i 600 Nm. Dzięki tym wartościom, napędowi na wszystkie koła i 8-stopniowej skrzyni automatycznej Stelvio Quadrifoglio przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,8 s. Prędkość maksymalna pojazdu to 283 km/h.

Firma Alfa Romeo właśnie zaczęła zbierać zamówienia na sportową wersję modelu Stelvio. Cena za najmocniejszą odmianę włoskiego SUV-a w podstawowej konfiguracji to 402 800 zł, jednak łatwo może ona ulec podwyższeniu. Ceramiczny układ hamulcowy to wydatek rzędu 33 tys. zł, za lakierowane na żółto lub czerwono zaciski hamulcowe to koszt 2000 zł, a za panoramiczny dach trzeba zapłacić 7500 zł. Co ciekawe, kubełkowe fotele Sparco kosztują aż 15 800 zł, a trójwarstwowy lakier czerwony lub biały aż 10 500 zł. Trzeba przyznać, że Włosi wysoko cenią swoje dzieło – przykładowo za 510-konnego Mercedesa-AMG GLC 63 S trzeba zapłacić minimum 417 800 zł.