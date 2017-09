Czy ride-sharing ma szansę zadziałać na krótkich dystansach?

Serwis BlaBlaCar znany do tej pory z łączenia prywatnych kierowców z pasażerami na długich trasach (średnio 300 km) testuje właśnie krótkodystansową aplikację BlaBlaLines, która może zrewolucjonizować transport podmiejski. W maju 2017 we Francji wystartowała pilotażowa wersja aplikacji łączącej kierowców i pasażerów, którzy podróżują w tym samym kierunku na krótkich trasach (średnio 15-80 km), dzieląc się ze sobą kosztami przejazdu. Po udanych testach we francuskich regionach Toulouse i Reims aplikacja została właśnie uruchomiona w Paryżu oraz całym regionie Ile-de-France. Aplikacja dostępna jest w systemach Android oraz iOS.

Jak działa BlaBlaLines?

Aby dojeżdżać codziennie lub dwa razy dziennie, podróżujący potrzebują niezawodnej i szybkiej aplikacji, dlatego BlaBlaLines łączy kierowców i pasażerów automatycznie. Podczas gdy na długich dystansach pasażerowie chcą mieć możliwość wyboru kierowcy, z którym będą podróżować, podczas krótkich i regularnych przejazdów kluczowa jest oszczędność czasu – stąd automatyczne łączenie kierowców i pasażerów. Jednocześnie kierowcy mogą zaakceptować lub odrzucić prośby pasażerów, którzy chcą wspólnie z nimi podróżować, dzieląc się kosztami przejazdu.

W sytuacji, gdy kierowca doda przejazd na danej trasie, otwierana jest nowa linia. Jeśli pasażer również chce na niej podróżować, aplikacja automatycznie wyszukuje dla niego najlepszego kierowcę, który odbierze go z punktu spotkania wskazanego przez aplikację. Co ważne, system oferuje dużą swobodę pasażerom, ponieważ mogą podróżować do biura i z powrotem z różnymi kierowcami. BlaBlaLines pozwala pasażerom łączyć się ze wszystkimi kierowcami podróżującymi na danej trasie.

Wszystkie miejsca spotkań, które ustalane są automatycznie przez aplikację, zawsze znajdują się na trasie kierowcy, a jednocześnie blisko pasażera.

Mobilne rozwiązanie, które uzupełnia publiczny transport

Dla 43 mieszkańców regionu Ile-de-France, którzy dojeżdżają do pracy samochodem, BlaBlaLines oznacza znaczące dzienne oszczędności. Osoby podróżujące razem na krótkich dystansach, dzielą się kosztami przejazdu, redukując przy tym negatywny wpływ na środowisko i zmniejszając natężenie ruchu. Serwis uzupełnia także tradycyjną sieć transportu na nieobsługiwanych trasach, takich jak Cergy-Pontoise – Guyancourt czy Créteil – Vélizy — trasy te są dostępne na BlaBlaLines za kwotę od €2 do €4.

Krótkodystansowe wspólne przejazdy są zrównoważonym, długoterminowym rozwiązaniem dla miast i cieszymy się, że możemy uczestniczyć w ich rozwoju – mówi Frédéric Mazzella, jeden z założycieli serwisu BlaBlaCar. BlaBlaLines opiera się na technologii, która ma potencjał, aby zrewolucjonizować codzienne nawyki związane z podróżowaniem i to na dużą skalę. Usługa, którą oferujemy jest szybka, prosta i ekonomiczna, dzięki czemu już zjednała sobie wielu użytkowników, którzy nie wyobrażają sobie bez niej codziennych dojazdów – dodaje Mazzella.