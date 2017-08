Jak polscy kierowcy dbają o swoje samochody?

Raczej nie dbamy o ustawienie świateł i nie sprawdzamy stanu naszych opon, ale za to bardzo często myjemy karoserię – takie są pierwsze wnioski z wielkiego sondażu przeprowadzonego wśród właścicieli używanych samochodów. Ankieta została przeprowadzona w trakcie ogólnopolskiej akcji darmowych przeglądów PitStop

Zobacz też: Test Fiat Tipo 1.4 T-Jet 120 KM

reklama reklama

75% polskich kierowców sprawdza ustawienie świateł raz w roku

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród właścicieli używanych samochodów, poziom wiedzy polskich kierowców i stan ich aut jest przeciętny. Aż 80% z nich nie zna prawidłowej wysokości bieżnika, a prawie 75% sprawdza ustawienie świateł tylko raz w roku.

– Jak zaobserwowaliśmy na organizowanych przez nas w całej Polsce akcjach przeglądowych, ocena własnego samochodu mocno rozmija się z tym, co widać po zajrzeniu pod maskę – mówi Michał Tochowicz, dyrektor ds. rozwoju i strategii marki ProfiAuto, należącej do firmy Moto-Profil.

Polscy kierowcy największą uwagę przykładają do sprzątania swojego samochodu. Niemal 64% przebadanych właścicieli pojazdów przyznaje się do częstego czyszczenia auta – średnio raz na dwa tygodnie. Gorzej wypada kwestia sprawdzania ciśnienia w oponach. 60% ankietowanych bada ilość powietrza w kołach kilka razy w roku lub tylko w czasie ich wymiany. Natomiast ustawienie świateł zazwyczaj kontrolowane jest w trakcie przeglądu okresowego – 74% wskazań. Co więcej, 31% respondentów nigdy nie korzysta z manualnego sterowania lampami. Najgorzej wypada znajomość prawidłowej, minimalnej wysokości bieżnika w oponach. Średnio co piąty ankietowany wiedział, że jest to 1,6 mm.

Zobacz też: Test MINI Cooper 5d 1.5 136 KM Seven Edition

– Po przeanalizowaniu 1200 zebranych ankiet możemy stwierdzić, że dla polskich kierowców bardziej istotne jest to, co widać na zewnątrz, niż bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Na troskę o stan techniczny samochodu oraz jego estetykę wpływa także marka posiadanego auta – mówi Michał Tochowicz.

Po rozdzieleniu wyników na właścicieli poszczególnych marek samochodowych najlepiej w zestawieniu wypadli posiadacze aut marki BMW. 60% z nich sprząta swój samochód co najmniej raz w tygodniu, a prawie połowa zna prawidłową minimalną wysokość bieżnika w oponach. Po drugiej stronie szali uplasowali się posiadacze Chevroletów. 51% z nich kontroluje ciśnienie w kołach dwa razy w roku, a ponad połowa sprawdza ustawienie świateł przy okazji badania technicznego. Bardzo źle wypadli również właściciele Mazd – tylko 4% z nich znało prawidłową minimalną wysokość bieżnika w oponach.

Ankieta została przeprowadzona w trakcie ogólnopolskiej akcji darmowych przeglądów PitStop. Podczas nich kierowcy wypełniają anonimowe kwestionariusze, w których odpowiadają na pytania związane z dbaniem o swój samochód i jego serwisowaniem. Dotychczas zebrano wyniki z kilkudziesięciu spotkań, które miały miejsce w różnych częściach Polski. Do końca roku odbędzie się jeszcze trzydzieści odsłon akcji.

Źródło: Materiały prasowe ProfiAuto