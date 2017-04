Auto Partner otworzy filię za granicą

Auto Partner w 2017 r. otworzy 6-7 filii w kraju i jedną w Czechach

Auto Partner, importer i dystrybutor części samochodowych, do końca tego roku otworzy jeszcze ok. 6-7 filii w kraju i jedną za granicą, w Czechach. W kolejnych latach planuje średnio w ciągu roku około 10 otwarć - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele firmy. Na dniach uruchomiony zostanie magazyn w Pruszkowie.

"Nasz cel to otwarcie jeszcze 6-7 nowych oddziałów w 2017 roku" - powiedział Piotr Janta, członek zarządu spółki.

Plan to otwieranie 10 filii rocznie

Na koniec marca tego roku firma posiadała 73 filie na terenie całego kraju. Tym samym spółka zamknie rok z około 80 oddziałami. W kolejnych latach planuje utrzymać podobną dynamikę rozwoju.

"W najbliższych latach średnio będziemy chcieli otwierać po ok. 10 filii rocznie" - poinformował prezes spółki Aleksander Górecki.

Wkrótce firma uruchomi magazyn centralny w Pruszkowie. Umożliwi to skrócenie czasu dostaw do warsztatów, które są bezpośrednimi klientami firmy. "Zostanie on otwarty na dniach. Kończymy towarowanie, jesteśmy na ostatnim etapie prac" - powiedział Janta.

Spółka planuje budowę jeszcze jednego magazynu podobnej wielkości. Wcześniej sygnalizowała, że mógłby on powstać we Wrocławiu lub Poznaniu.

"To raczej będzie Poznań, ponieważ we Wrocławiu znaleźliśmy już duży lokal, w którym powstał magazyn. Powstanie on najwcześniej w 2018 r." - wyjaśnił Janta.

Plany rozwoju na rynkach zagranicznych

"Dynamicznie rozwijamy sprzedaż w Czechach, na Słowacji, sprzedajemy też na Ukrainę, do Austrii, Niemiec oraz na rynki litewski, łotewski i estoński" - powiedział prezes.

Pierwsza filia zagraniczna spółki ma powstać jeszcze w tym roku, w Czechach. Na razie spółka nie zdradza konkretnych planów otwarć poza Polską na najbliższe lata.

"Chcemy to zrobić rozsądnie, dobrze przygotować projekt, wypracować odpowiedni model, by później móc go powielać. Późniejsze decyzje będą uzależnione od naszych osiągnięć w tej placówce" - powiedział Janta.

W 2016 roku sprzedaż zagraniczna stanowiła 22 proc. ogólnej sprzedaży i wyniosła 156,6 mln zł.

Spółka zrzesza pod brandem maXserwis sieć niezależnych warsztatów samochodowych. Obecnie liczy ona 70 placówek. Docelowo ma ich być kilkaset.

"Liczymy, że do końca przyszłego roku ich liczba wzrośnie do ok. 150" - powiedział Janta.

Spółka opublikowała wyniki za 2016 rok. Sprzedaż grupy wzrosła o 36 proc., do 705,4 mln zł. Zysk operacyjny zwiększył się o 68 proc., do 44,1 mln zł, EBITDA o 63 proc., do 49 mln zł, a zysk netto o 111 proc., do 34,5 mln zł.

Przedstawiciele firmy tłumaczą, że poprawa wyników była możliwa m.in. dzięki otwarciom nowych filii i zwiększeniu skali biznesu, dzięki rozwojowi oferty produktowej o części do samochodów japońskich i motocykli, a także dzięki programowi 500 plus, który zwiększył aktywność Polaków, zwłaszcza jeśli chodzi o zakup używanych aut.

W środowym komunikacie spółka opublikowała dane dotyczące sprzedaży w marcu. Wynika z nich, że dobra sytuacja się utrzymuje - przychody grupy narastająco, po pierwszych trzech miesiącach roku, wzrosły o 36,4 proc., do 201,5 mln zł. (PAP Biznes)