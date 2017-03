Nowy Nissan Micra 2017 – ciekawy wygląd

Aktualna generacja Nissana Micry do dziś wzbudza kontrowersje wyglądem i raczej jednoznacznie jest kwalifikowana jako auto kobiece.

Wygląda na to, że producent wziął sobie do serca te opinie i zaprojektował nową Micrę w stylu, który przypadnie do gustu zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Nie oznacza to, że auto przestało być wyraziste. Wręcz przeciwnie, najnowsza wersja małego Nissana wygląda efektownie.

Nowocześnie wygląda także deska rozdzielcza z kolorowymi wstawkami (opcja za ok. 1200 zł) oraz z opcjonalnym centralnym dotykowym wyświetlaczem o przekątnej siedmiu cali (standard od wersji Acenta).

Nowy Nissan Micra 2017 Autor: Nissan

Nowy Nissan Micra 2017 – gama napędowa

Pojazd jest oferowany na polskim rynku z manualną 5-biegową przekładnią, z trzema jednostkami napędowymi: wolnossącą benzynową o pojemności 1,0 l i mocy 73 KM, benzynową turbodoładowaną 0,9 l o mocy 90 KM oraz 1,5-litrową wysokoprężną, również o mocy 90 KM.

Nowy Nissan Micra 2017 - cennik

Gama nowego Nissana Micra składa się z pięciu poziomów wyposażenia: Visia, Visia+, Acenta, N‑Connecta oraz Tekna.

W podstawowej wersji Visia wyposażenie modelu obejmuje między innymi 6 poduszek powietrznych, systemy ABS, ESP i asystenta hamowania, automatyczny hamulec awaryjny, system wspomagania ruszania pod górę, ogranicznik prędkości, światła do jazdy dziennej w technologii LED, elektrycznie regulowane szyby przednie i lusterka, komputer pokładowy oraz 15-calowe felgi stalowe z ozdobnymi kołpakami. Ceny modelu w tej wersji rozpoczynają się od 45 990 zł.

Nowy Nissan Micra 2017 Autor: Nissan

Visia+, której cena z silnikiem 1,0 l 73 KM wynosi 50 490 zł, oferuje ponadto manualną klimatyzację oraz system audio z dwoma głośnikami, złączem USB i Bluetooth.

Wyposażenie poziomu Acenta obejmuje system audio z wyświetlaczem dotykowym 7”, komputer pokładowy z 5-calowym kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym pomiędzy zegarami, tempomat, klamki zewnętrzne przednie oraz lusterka w kolorze nadwozia, kierunkowskazy w lusterkach w technologii LED, 16-calowe felgi stalowe z ozdobnymi kołpakami oraz liczne elementy dekoracyjne we wnętrzu. Dodatkowo do tej wersji można zamówić pakiet personalizacji nadwozia i wnętrza, wybierając jedną z ponad 100 możliwych kombinacji. Podstawowa cena modelu w tej wersji to 52 490 zł.

W wersji N-Connecta, której ceny rozpoczynają się od 57 990 zł, wyposażenie nowego Nissana Micra poszerzono między innymi o 16” felgi ze stopów metali lekkich, automatyczną klimatyzację, multimedialny system NissanConnect z kolorowym ekranem dotykowym 7", kierownicę pokrytą skórą, przednie lampy przeciwmgłowe, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne oraz przyciemniane tylne szyby.

Najbogatsza wersja Tekna w wyposażeniu standardowym oferuje 17” felgi ze stopów metali lekkich, system inteligentnego kluczyka, zaprojektowany specjalnie do tego modelu system nagłośnienia BOSE Personal z głośnikami między innymi w zagłówku fotela kierowcy oraz ułatwiającą parkowanie tylną kamerę oraz czujniki parkowania. Za tak wyposażonego Nissana Micra z benzynowym silnikiem 0,9 l 90 KM trzeba zapłacić 61 990 zł.

W wyposażeniu opcjonalnym znajdziemy kilka systemów wspomagających jazdę, które spotyka się zwykle w droższych modelach. Są to m.in.: system automatycznego hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych, system inteligentnej interwencji przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu, układ rozpoznawania znaków drogowych, adaptacyjne światła drogowe czy system kamer 360°, który w czasie jazdy ostrzega o obiektach znajdujących się w martwym polu, a podczas parkowania informuje o poruszających się obiektach w najbliższym otoczeniu samochodu.

Za dopłatą – w zależności od wersji – można otrzymać także podgrzewane przednie siedzenia, system Stop/Start, przednie światła w technologii Full LED czy skórzaną tapicerkę foteli.

