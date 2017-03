Branża motoryzacyjna w Polsce w 2017 r. kondycja i prognozy

W jakiej kondycji jest polski przemysł motoryzacyjny w 2017 r.?

Autorzy raportu „Negatywne szoki gospodarcze – stress testy polskiej gospodarki w roku 2017” – DNB Bank Polska i firma Deloitte wskazują, że polski przemysł motoryzacyjny jest w dobrej kondycji, co widać chociażby po dynamice wzrostu sprzedaży w ostatnich dwóch latach. Jednocześnie sygnalizują, że ewentualny kryzys, podobny do tego z lat 2008-2009 nie byłby dla sektora motoryzacyjnego w Polsce tak dotkliwy, jak w ówczesnym okresie.

– Polska branża motoryzacyjna jest silnie powiązana z gospodarkami państw strefy euro – przede wszystkim przez eksport i bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Przeprowadzone przez nas stress-testy sektora motoryzacyjnego wykazały, że ewentualny kryzys na tych rynkach – taki jak np. z lat 2008 – 2009 – wpłynąłby na branżę negatywnie, ale w znacząco mniejszym stopniu niż miało to miejsce we wspomnianych latach – mówi Olga Plewicka z Biura Przemysłu Wytwórczego i Spożywczego, DNB Bank Polska S.A. –Koniunktura tej branży jest taka, że kryzys wcześniej czy później przyjdzie. W kryzysie jednak ważne są mikropodstawy, a te wydają się być dzisiaj w tym sektorze lepsze.

reklama reklama

Zobacz też: Grupa PSA przejmuje Opla

Eksport to obecnie już ponad 51% PKB Polski - 79% naszego eksportu trafia na wewnętrzny rynek UE!

Analizując sytuację gospodarczą i perspektywy dla Polski, warto mieć na uwadze, że eksport stanowi obecnie już ponad 51 proc. PKB, a Polska handlowo najsilniej powiązana jest z UE (79 proc. eksportu i 71 proc. importu). Spośród krajów, z których negatywne szoki na polską gospodarkę zostały uwzględnione w symulacjach przeprowadzonych przez DNB i Deloitte, najważniejszą rolę odgrywają Niemcy (27 proc. eksportu, 28 proc. importu), Wielka Brytania (7 proc. eksportu, 3 proc. importu), Francja (6 proc. eksportu, 4 proc. importu) i Włochy (po 5 proc.). Z uwagi na rolę danego kraju w polskim eksporcie oraz udział produkcji danej branży w sprzedaży do danego kraju, dla sektora motoryzacyjnego szczególnie dotkliwy byłby kryzys gospodarczy w Niem­czech (w 2015 r. sprzedaż o wartości 5,8 mld EUR), a następnie we Włoszech (1,8 mld EUR) i we Fran­cji (1,2 mld EUR).

Zobacz też: Jaki jest średni wiek samochodów w Warszawie?

W Polsce inwestują praktycznie tylko kraje Unii Europejskiej (96% inwestycji zagranicznych)

Jeśli chodzi o bezpośrednie inwestycje zagraniczne (FDI), to ich średnia wartość wynosi 40 mld zł rocznie (łącznie 501 mld zł w latach 2004–15), a źródło pochodzenia – to prawie wyłącznie kraje UE (96 proc.). Eksperci DNB i Deloitte szacują, że – biorąc pod uwagę strukturę FDI – napływ bezpośrednich inwestycji do Polski ucierpiałby najbardziej w przypadku kryzysu w Niemczech i Francji (udział na poziomie odpowiednio 22 proc. i 12 proc. ogółu inwestycji), ale jeśli wziąć pod uwagę bilans samego roku 2015 – także w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Sektor motoryzacyjny jest znaczącym beneficjentem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (9 proc. w latach 2010-15, z czego 2/3 w postaci reinwestowanych zysków), zatem w przypadku kolejnego globalnego kryzysu, względnie kryzysu w krajach o wysokim udziale inwestycji w naszym kraju, wstrzymanie dopływu lub odpływ kapitału zagranicznego byłby dla branży na pewno dotkliwy.