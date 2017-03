Grupa PSA przejmuje Opla

Właściciel marek Peugeot i Citroen drugim największym producentem samochodów w Europie

Grupa PSA stanie się drugim, największym producentem samochodów w Europie. Mocna pozycja na macierzystych rynkach stanie się podstawą rentownego wzrostu na całym świecie.

Utworzona przez Grupę we współpracy z bankiem BNP Paribas spółka joint venture przejmie spółki finansowe General Motors, wspierając tym samym rozwój marek Opel/Vauxhall.

reklama reklama

Szacowana na 2,2 miliardów euro transakcja przyśpieszy tempo zmian w koncernie General Motors. Bardziej celowa alokacja środków przyniesie akcjonariuszom znaczne korzyści.

Zobacz też: Czy można komuś pożyczyć leasingowany samochód?

General Motors Co. (notowana na giełdzie w Nowym Jorku pod nazwą GM) oraz Grupa PSA (notowana na giełdzie w Paryżu jako UG) ogłosiły porozumienie, na mocy którego należąca do koncernu General Motors spółka Opel/Vauxhall oraz europejskie oddziały GM Financial zostaną odsprzedane Grupie PSA za odpowiednio 1,3 miliarda i 0,9 miliarda euro.

Po przejęciu marek Opel i Vauxhall, których przychody wyniosły w 2016 roku 17,7 miliardów euro, PSA stanie się drugim największym w Europie producentem samochodów z udziałem rynkowym na poziomie 17%.

Zobacz też: Wypadek z pojazdem uprzywilejowanym

Czy Opel stanie się rentowny?

„Bardzo cieszymy się z połączenia ze spółką Opel/Vauxhall. Będziemy rozwijać ją w przyszłości i pracować nad dalszą poprawą wskaźników finansowych” – powiedział Carlos Tavares, prezes zarządu PSA. „Jesteśmy pełni uznania dla osiągnięć pracowników spółki Opel/Vauxhall, sukcesów jej popularnych marek oraz wieloletniej tradycji. Chcemy zarządzać Grupą PSA oraz spółką Opel/ Vauxhall, wykorzystując atuty wszystkich posiadanych przez nas marek. Jesteśmy pewni, że Opel/Vauxhall jest dla nas odpowiednim partnerem, czego dowodem są opracowane już wspólnie produkty, które zdobyły uznanie na europejskich rynkach. Uważamy, że przejęcie jest naturalną kontynuacją naszej współpracy i kolejnym krokiem w jej dalszym rozwoju.”

„Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wsparciu, spółce Opel/Vauxhall uda się szybciej osiągnąć zyskowność. Jednocześnie zapewniamy dotrzymanie wszystkich zobowiązań złożonych przez koncern GM pracownikom spółki Opel/Vauxhall” – dodał Carlos Tavares.

Źródło: Materiały Grupy PSA