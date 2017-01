Mikroprzedsiębiorstwa wybierają wynajem długoterminowy

Już 18,5 proc. firm z sektora MŚP korzysta z wynajmu długoterminowego samochodów – wynika z badania Instytutu Keralla zrealizowanego na zlecenie Carefleet S.A. pod koniec 2016 roku. To o 0,5 proc. więcej niż przed sześcioma miesiącami. Wzrost zainteresowania usługą widać przede wszystkim w mikroprzedsiębiorstwach.

Coraz większa popularność wynajmu długoterminowego wśród małych i średnich podmiotów to dobra informacja dla branży Car Fleet Management, tym bardziej, że według danych GUS przedsiębiorstwa MŚP stanowią 99 proc. wszystkich firm w Polsce.

reklama reklama

Zobacz też: Wynajem średnioterminowy zamiast własnej floty?

- To sektor z ogromnym potencjałem dla firm oferujących długoterminowy wynajem samochodów. Mali i średni przedsiębiorcy, którzy jeszcze kilka lat temu preferowali zakup służbowych aut za gotówkę lub na kredyt, są otwarci na outsourcingowe modele finansowania flot – mówi Bartosz Olejnik, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Carefleet S.A., jednej z czołowych polskich firm specjalizujących się w wynajmie długoterminowym samochodów.

W porównaniu do poprzedniej edycji badania, realizowanej w 2. kwartale 2016 roku, największy (niemal 2 proc.) wzrost zainteresowania usługą można zaobserwować w mikroprzedsiębiorstwach. Obecnie 9,3 proc. przedstawicieli firm zatrudniających od 1 do 9 osób deklaruje korzystanie z wynajmu długoterminowego samochodów. Wciąż jednak rozwiązanie to jest zdecydowanie popularniejsze w małych (18,5 proc.) i średnich (32,7 proc.) firmach.

- Polska branża CFM konsekwentnie podąża tą samą drogą, którą przeszły kraje Europy Zachodniej, gdzie obecnie większość aut służbowych finansowana jest w formie wynajmu długoterminowego. Tam również z usługi początkowo korzystały korporacje i duże przedsiębiorstwa, a dopiero później, kaskadowo, mniejsze podmioty. Obecnie polskie firmy CFM coraz bardziej dostosowują swoje oferty do potrzeb najmniejszych przedsiębiorców, dzięki czemu również wśród nich zainteresowanie wynajmem długoterminowym systematycznie rośnie – dodaje Bartosz Olejnik.

Źródło: materiały Carfleet S.A.