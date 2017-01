Sprzedaż marek Grupy Renault w 2016 r. w Polsce

Sprzedaż marek Renault w 2016 r. w Polsce

Obie marki Grupy Renault (Renault i Dacia) w 2016 roku zarejestrowały łącznie 51 478* samochodów, to jest o 10 041 samochodów więcej niż w roku poprzednim. To pozwoliło Grupie Renault osiągnąć 10,8% udziałów w rynku samochodów osobowych i dostawczych w Polsce. Tym samym na rynku samochodów osobowych i dostawczych, który wzrósł o 17%, sprzedaż Renault wzrosła o 21%, a Dacii o 29%, co pozwoliło na zwiększenie udziału w rynku o 0,7 p. Renault i Dacia, z rekordową sprzedażą 3 modeli: Captur, Kadjar i Duster są też liderem w segmencie SUV.

Rok 2016 był dla nas bardzo udanym rokiem. W Polsce był to już kolejny rekordowy rok dla naszych marek. Aktualnie dysponujemy najmłodszą flotą samochodów w Europie, nasze nowości modelowe spodobały się klientom w Europie i w Polsce. Był to rok bogaty w nowości Renault (Talisman, Megane, Clio, Megane GrandCoupe). Mam nadzieję, że w 2017 roku utrzymamy wzrost sprzedaży na podobnym poziomie, a nowe modele, które będą teraz wprowadzane, pomogą nam w tym – powiedział Grzegorz Zalewski, dyrektor generalny Terytorium East.

Renault Talisman 1.6/200 KM 4Control Autor: Tomasz Korniejew

W roku 2016 zarejestrowano 23 627 samochodów osobowych Renault. Liderem sprzedaży w gamie Renault pozostaje model Clio, który znalazł 7 020 nabywców (hatchback + grandtour). Na drugim miejscu znalazł się flagowy model Renault – Megane, który sprzedał się w liczbie 4 593 sztuk (hatchback + grandtour). Trzecią pozycję zajmuje Captur z liczbą 3 452 sprzedane egzemplarze, którego II faza pojawi się jeszcze w tym roku.

Te trzy modele stanowią 63% całkowitej sprzedaży modeli osobowych Renault. Również tegoroczne nowości sprzedawały się dobrze: Talisman zakończył rok z wynikiem 1 822 egzemplarzy.

Dacia, która jest najszybciej rozwijającą się marką w Europie, w Polsce uplasowała się w pierwszej dziesiątce, zajmując dziewiąte miejsce na rynku. Sprzedaż aut tej marki wzrosła ogółem o 30%. Dacia Duster pozostaje liderem segmentu SUV na rynku polskim, będąc jednocześnie najbardziej popularnym autem marki – 8 308 nabywców modelu Duster. Ponad 1/3 sprzedanych Dusterów była wyposażona w napęd 4x4. Drugim najpopularniejszym modelem marki był model Sandero, który znalazł 3 474 nabywców. Wśród samochodów dostawczych najpopularniejszym modelem marki był Dokker Van, którego zarejestrowano 2 303 szt.

Plany Renault na 2017 r.

Po owocującym w nowe modele roku 2016, kolejny rok - 2017 zapowiada się równie ciekawie. W styczniu premierę rynkową miał nowy Renault Scenic, a także nowe modele Dacii - Sandero, Logan i Logan MCV. Na maj szykowana jest premiera zmodernizowanego modelu Captur. Ciekawie zapowiada się jesień, kiedy Renault zaprezentuje trzy zupełnie nowe modele - dwa owiane tajemnicą i jeden już znany - kultowej marki Alpine (o szacunkowej cenie pisaliśmy tutaj). To będzie prawdziwa sensacja. Ponadto jesiennie premiery zapoczątkuje prezentacja nowego Renault Koleos.

*Źródło: CEPIK Samar, rejestracje samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 6 t, dane na koniec 2016 r.

Źródło: Materiały prasowe Renault