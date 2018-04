Nowe Audi A6 Avant - konkurent dla Volvo V90 i Mercedesa Klasy E Kombi

Źródło: Audi

Odchodzące już Audi A6 Avant o oznaczeniu C7 zostało zaprezentowane w 2011 roku i na tle nowych rywali prosiło się o nową generację. Nowy model stylistycznie nawiązuje do modeli A7 Sportback i A8 - Audi nie ma w zwyczaju eksperymentowania ze stylistyką swoich modeli. Mam wrażenie, że w porównaniu do A8 i jej kosmicznych tylnych świateł, nadwozie nowego A6 Avant jest jedynie ewolucją poprzednika. I bardzo dobrze - niewiele jest aut, które tak godnie się starzeją, jak poprzedni model. Za to nowa generacja niemieckiego kombi urosła. Jest wyższa, szersza oraz niższa od poprzedniej generacji. Auto w pięciodrzwiowym nadwoziu ma długość 4,94 m, szerokość 1,89 m i wysokość 1,47 m.

Wnętrze też nawiązuje do większych modeli. Znajdziemy w nim aż cztery wyświetlacze. Dwa z nich służą do obsługi systemu multimedialnego oraz sterowania klimatyzacją i trybami jazdy. Pozostałe to cyfrowy zestaw wskaźników i wyświetlacz head-up na przedniej szybie. Ponadto system multimedialny w nowym Audi A6 skutecznie rozpoznaje odręczne pismo - bardzo praktyczne. W porównaniu do odmiany sedan, w nowym A6 Avant powiększono bagażnik o 35 litrów. Pojemność bagażnika to 565 litrów z możliwością go powiększenia do 1680 litrów po złożeniu tylnych oparć kanapy.

Sytuacja coraz rzadziej spotykana w dzisiejszym świecie ostrych norm emisji spalin i walki z silnikami wysokoprężnymi - Audi zdecydowało się wprowadzić na początku sprzedaży aż trzy diesle i tylko jeden motor benzynowy. Pierwsze z nich to 3.0 TDI w dwóch wersjach (231 KM i 286 KM) oraz 2.0 TDI o mocy 204 KM. Oferta "benzyniaków" na razie ograniczona jest do 3.0 TFSI legitymującego się mocą 340 KM. Oprócz tego, silniki V6 będą mogły być wyposażone w technologię mild hybryd, czyli tzw. miękka hybrydę. Pozwoli to na redukcję spalania paliwa (Audi obiecuję zużycie mniejsze nawet o 0,7 litra na 100 km) i możliwość "żeglowania" przy wyłączonym silniku przy prędkości od 55 km/h do 160 km/h.

Cennik Audi A6 Avant powinniśmy poznać już niebawem.