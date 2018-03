Jaguar F-Pace SVR - bardzo mocny SUV ze sportowym zacięciem

Źródło: Jaguar

Nowy Jaguar F-Pace SVR został zaprojektowany przez dział Special Vehicle Operations (SVO), zajmujący się nietypowymi projektami. Nadwozie otrzymało nowe zderzaki, maskę z otworami do odprowadzania gorącego powietrza z komory silnika, a pod autem poprowadzono układ wydechowy z czterema końcówkami, lżejszy od standardowego o 6,6 kg. W nadkolach zagościły lekkie, 21-calowe felgi, a na listę dodatków opcjonalnych trafiły koła 22-calowe. We wnętrzu pojawiły się m.in. sportowe fotele oraz kierownica SVR z łopatkami do zmiany biegów.

Brytyjski SUV otrzymał 5-litrowy, doładowany kompresorem silnik benzynowy V8, generujący aż 550 KM i 680 Nm. Motor połączono z 8-biegową przekładnią automatyczną przekazującą napęd na obie osie, dzięki czemu auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,3 s. Warto dodać, że prędkość maksymalna pojazdu to aż 283 km/h.

Zamontowanie mocnego silnika pod maską Jaguara F-Pace to nie jedyne zmiany poczynione w wersji SVR. Producent zapewnia, że każdy element, od układu kierowniczego po dedykowany układ zawieszenia, został specjalnie dostosowany do tej wersji SUV-a. Zawieszenie zostało usztywnione, dzięki czemu F-Pace SVR powinien lepiej radzić sobie z zakrętami niż jego "cywilne" wcielenie, w czym także powinien pomóc aktywny mechanizm różnicowy. O skuteczne wytracanie prędkości dba układ hamulcowy z tarczami hamulcowymi o średnicy 395 mm z przodu i 396 mm z tyłu.