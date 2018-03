Mercedes-AMG Project One zostanie pokazany na targach motoryzacyjnych w Poznaniu!

Mercedes-AMG Project One to niesamowity wóz, który ma przenieść technologię znaną z Formuły 1 na publiczne drogi. Jest niezwykle ekskluzywny i niesamowicie szybki. Mercedes ogłosił, że pokaże model Project One na zbliżających się targach motoryzacyjnych Poznań Motor Show!