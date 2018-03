Land Rover Range Rover SV Coupe - tylko dla wybranych

Autor: Land Rover

Range Rover SV Coupe to wyjątkowy model, który powstanie jedynie w 999 egzemplarzach. Najnowszy SUV z Wielkiej Brytanii nawiązuje do pierwszego Range Rovera, który początkowo był oferowany z trzydrzwiowym nadwoziem. Auto zostało stworzone przez studio projektowe Land Rover Design i dział Special Vehicle Operations, a każdy egzemplarz będzie ręcznie składany według indywidualnej specyfikacji klienta.

W porównaniu do 5-drzwiowego Range Rovera wersja SV Coupe wyróżnia się pięknymi proporcjami i stosunkowo dynamicznym nadwoziem. Drzwi pozbawiono ramek, dzięki czemu można odnieść wrażenie, że dach "wisi" w powietrzu. Jednocześnie pozostawiono charakterystyczny styl większego Range Rovera, dzięki czemu od razu widać z jakim autem mamy do czynienia. Samochód może się toczyć na opcjonalnych 23-calowych alufelgach, a nadwozie może być dwukolorowe. Co ciekawe, na specjalne życzenie dział Special Vehicle Operations oferuje klientowi skorzystanie z palety 100 kolorów lakierów. Warto zwrócić uwagę na przednie reflektory Pixel-Laser LED ze 144 diodami LED i czterema diodami laserowymi, które zapewniają pięciokrotnie więcej światła niż zwykłe diody LED w dodatkowych laserowych światłach drogowych (ponad 500m) i działają po przekroczeniu prędkości 80 km/h, gdy nie zostaną wykryte żadne zewnętrzne źródła światła.

reklama reklama

Autor: Land Rover

Najwyższy poziom luksusu i można odnaleźć także w środku. Producent twierdzi, że skórzana tapicerka foteli Semi-Anline przenosi wnętrze Range Rovera na poziom porównywalny do wykończenia prywatnych odrzutowców i jachtów najlepszych światowych stoczni. Klienci zamawiający model SV Coupe mogą wybierać spośród czterech kontrastowych kompozycji kolorystycznych wnętrza oraz wielu wersji wnętrza o jednym odcieniu tapicerki. Do tego dochodzą trzy okleiny z naturalnego drewna. W ramach usług działu Special Vehicle Operations można zdecydować się na różne wykończenie - skórę o różnej kolorystyce z przodu i z tyłu oraz o indywidualnym pikowanym wzorze, kontrastowe przeszycie, haft na zagłówkach, grawerowane klamki i nakładki progowe oraz emblematy z metalu szlachetnego.

Pod maską Land Rovera Range Rovera SV Coupe zamontowano wspomagany kompresorem silnik benzynowy V8 o pojemności 5 litrów, generujący 565 KM i 700 Nm. Motor połączono z 8-biegową przekładnią automatyczną i stałym napędem na wszystkie koła, dzięki czemu samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,3 sekundy, a jego prędkość maksymalna to 266 km/h. Ponadto na wyposażeniu nowego Range Rovera znalazł się reduktor, aktywna blokada mechanizmu różnicowego, system Terrain Response 2 i pneumatyczne zawieszenie z możliwością regulacji prześwitu. Warto dodać, że SV Coupe może przejeżdżać przez wodę o głębokości do 900 mm i ciągnąć przyczepy o masie do 3,5 tony.

Land Rover Range Rover SV Coupe trafi do sprzedaży w czwartym kwartale 2018 roku i będzie dostępny jedynie na indywidualne zamówienie.