Nowy Ford Fiesta ST - pocket rocket

Źródło: Ford

Ford w końcu opublikował informacje dotyczące nowej generacji Fiesty ST. Najnowsze wcielenie amerykańskiego hot-hatcha powstało przy udziale sportowego oddziału marki, czyli Ford Performance, a to powinno gwarantować doskonałą zabawę za kierownicą auta. Nowy Ford Fiesta ST został wyposażony w 3-cylindrowy turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1.5 litra, generujący 200 KM i 290 Nm. Jednostkę napędową połączono z 6-biegową skrzynią manualną, przekazującą napęd na przednią oś. Sportowy maluch na przyspieszenie od 0 do 100 km/h potrzebuje 6,5 s, a jego prędkość maksymalna to 232 km/h. O przyjemny dla ucha dźwięk dba aktywny układ wydechowy, zaś za skuteczne wytracanie prędkości dba układ hamulcowy z tarczami o średnicy 278 mm z przodu i 253 mm z tyłu. W zależności od konfiguracji samochód może być wyposażony w 17- lub 18-calowe alufelgi.

Mocny silnik i skuteczny układ hamulcowy to nie wszystko, co jest potrzebne podczas zabawy z autem. Inżynierowie Forda zadbali o dobre prowadzenie nowej Fiesty ST, dlatego zastosowali w samochodzie mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, czyli tzw. szperę. Ponadto w zawieszeniu zagościły opatentowane przez Forda sprężyny ze zmiennym kierunkiem działania, które mają pozytywnie wpływać na zachowanie pojazdu w zakrętach. Fani gadżetów powinni być zadowoleni z systemu zmiany trybów jazdy (Normalny, Sportowy, Torowy), który zmienia charakter maszyny w zależności od potrzeb kierowcy, oraz funkcji Launch Control, czyli kontroli startu. Ci kierowcy, którzy lubią naprawdę ostrą jazdę, docenią możliwość znieczulenia i pełnego wyłączenia systemu ESC.

reklama reklama

Nowy Ford Fiesta ST trafi do sprzedaży wiosną tego roku. Amerykański hot-hatch będzie dostępny z nadwoziem 3- oraz 5-drzwiowym.