Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe: nowy rywal Porsche Panamery

Źródło: Mercedes

Nowy Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe to zupełnie nowy projekt. Auto ma być konkurentem m.in. Porsche Panamery, a to trudny przeciwnik. Czterodrzwiowe AMG GT powstał od zera, jako dziecko specjalistów z Affalterbach. Z zewnątrz samochód przypomina model CLS, jednak projektanci starali się upodobnić nadwozie pojazdu do dwudrzwiowego GT. Nawiązaniem do sportowego coupe są bezramkowe drzwi i charakterystyczne tylne światła. W zależności od konfiguracji wnętrze może pomieści 4 lub 5 pasażerów, natomiast bagażnik ma pojemność 395 litrów (pod podłogą umieszczono dodatkowy schowek o pojemności 60 litrów).

Co ciekawe, nowy Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe będzie występował w trzech odmianach. Wersja 53 została wyposażona w rzędowy, 6-cylindrowy silnik benzynowy, generujący 435 KM i 520 Nm. Wariant ten jest tzw. mikrohybrydą, czyli posiada silnik elektryczny, generujący dodatkowe 22 KM i 250 Nm. Przyspieszenie 0-100 km/h? W 4,5 s, a prędkość maksymalna pojazdu to 285 km/h.

Wariant 63, to 4-litrowe, podwójnie turbodoładowane V8, rozwijające 585 KM i 800 Nm, przyspieszenie 0-100 km/h w 3,4 s oraz prędkość maksymalna na poziomie 310 km/h. Z kolei odmiana 63S posiada ten sam motor, ale wzmocniony do 639 KM i 900 Nm, co przekłada się na przyspieszenie 0-100 km/h w 3,2 s oraz prędkość maksymalną na poziomie 315 km/h. Wszystkie jednostki napędowe połączono z 9-biegowymi przekładniami automatycznymi oraz napędem na wszystkie koła 4Matic+.

Warto dodać, że wersja 53 ma stalowe sprężyny i regulowane amortyzatory, natomiast warianty 63 wyposażono w pneumatyczne zawieszenie i tylną skrętną oś (w odmianie 53 jest to dodatek opcjonalny).

Nowy Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe trafi do sprzedaży latem br.