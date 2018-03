Jaguar I-Pace – premiera

Źródło: Jaguar

Zacznijmy od najważniejszego, czyli napędu - nowy Jaguar I-Pace jest w pełni elektryczny. Posiada dwa silniki elektryczne, generujące łącznie 400 KM i 696 Nm momentu obrotowego, a po jednym z nich umieszczono przy każdej osi pojazdu. Wystarczy 4,8 s, by I-Pace rozpędził się od 0 do 100 km/h, a jego maksymalna prędkość to równe 200 km/h. Producent obiecuje zasięg 480 km na pełnym ładowaniu. Ładowanie z gniazdka potrwa 10 godzin, ale korzystając z szybkiej ładowarki, naładowanie baterii o pojemności 90 kWh do 80% potrwa zaledwie 40 minut (zasięg 100 kilometrów uzyskiwany jest już po 15-minutowym ładowaniu).

Jaguar chwali się, że struktura nadwozia jest najsztywniejszą pod względem odporności na skręcanie konstrukcją Jaguara. Dla poprawienia prowadzenia, akumulatory umieszczono centralnie i możliwie jak najniżej. Nisko umieszczony środek ciężkości oraz rozkład mas 50:50 zapowiadają bardzo dobre właściwości jezdne. Według Iana Hobana, dyrektora ds. linii modelowej Jaguara, model I-Pace ma być pierwszym samochodem elektrycznym w pełni pomyślanym pod kątem zaspokojenia oczekiwań kierowcy.

W porównaniu z modelem koncepcyjnym zaprezentowanym rok temu w Genewie nowy elektryczny SUV Jaguara wizualnie niewiele się zmienił – i bardzo dobrze. Projekt nadwozia jest odważny i wpisujący się idealnie w gamę modelową brytyjskiego producenta. I-Pace będzie elektrycznym bratem modeli F-Pace i E-Pace. Projektanci twierdzą, że inspirowali się sportowym Jaguarem C-X75, a sam projekt nadwozia podyktowany był głównie uzyskaniem niskiego współczynnika oporu powietrza (Cx 0,29). Aktywne przesłony wlotu powietrza nie tylko poprawiają aerodynamikę, ale także chłodzą podzespoły. W przeciwieństwie do konkurencyjnej Tesli X, wygląd nowego Jaguara ma zdecydowanie więcej charakteru. Szczególnie podoba mi się tył nadwozia z dyfuzorem i ładnie wkomponowanym spojlerem dachowym – światła przypominają sportowego F-Type.

We wnętrzu zadebiutuje system multimedialny Touch Pro Duo, który będzie informował dokładnie o zasięgu, analizując styl jazdy kierowcy. I-Pace to pierwszy model Jaguara aktualizujący oprogramowanie bezprzewodowo. Bagażnik ma pojemność 656 litrów lub 1453 l po złożeniu tylnych foteli.

Nowy Jaguar I-Pace będzie oferowany w trzech wersjach wyposażenia – S, SE, HSE oraz First Edition. Pierwsze egzemplarze do Polski trafią przed wakacjami br. W Wielkiej Brytanii ceny rozpoczynają się od 64 tys. funtów (równowartość 300 tys. zł).