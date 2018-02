Oto nowy Mercedes Klasy A!

Źródło: Mercedes

Wprowadzenie Klasy A w 1997 było pokazaniem, że Mercedes otwiera się na nowe grupy klientów. Samochód był sprytnie zaprojektowany - posiadał podwójna podłogę, dlatego otrzymał też tak wysokie nadwozie, by zachować przestronny charakter. Był to element bezpieczeństwa - w razie wypadku silnik był „wciągany” pod podłogę. Niestety, model został zapamiętany z oblania tzw. testu łosia. Po tym zdarzeniu Mercedes seryjnie montował układ stabilizacji toru jazdy ESP w każdym egzemplarzu. W 2012 zadebiutował model o oznaczeniu W176, w którym Mercedes zerwał z nijakim kształtem poprzednika, przypominającym małego minivana i w nowa Klasa A zapoczątkowała erę Mercedesów dla klientów młodych nie tylko wiekiem, ale i duchem. Wyglądał sportowo i lekko, tak samo jeździł, nawet w podstawowej odmianie. Dzięki W176 wszyscy zapomnieli o problemach pierwszej generacji, a niemiecki producent przyjmował kolejne zamówienia – model dobrze sprzedawał się m.in. w Polsce.

Mercedes Klasy A IV. generacji

Mercedes idzie za ciosem i wprowadza czwartą generacje Klasy A. Samochód jest o 7 mm wyższy, 16 mm szerszy i 120 mm dłuższy od poprzednika. O 30 mm zwiększył się też rozstaw osi. Obecna generacja ma ostrzejsze kształty, a ze współczynnikiem oporu powietrza 0,25 Cx nowy kompakt Mercedesa jest liderem pod względem aerodynamiki w swoim segmencie. Wnętrze też się powiększyło. Dla pasażerów przedniego rzędu, wygospodarowano o 7 mm więcej miejsca nad głową i 35 mm więcej na wysokości łokci. Na tylnej kanapie miejsca jest odpowiednio więcej o 8 i 36 mm. Bagażnik ma 370 litrów pojemności, czy o 29 l więcej niż w poprzedniku.

Mercedes bardzo się starał, aby po wejściu do nowej Klasy A z większych modeli tego niemieckiego producenta, klienci nie odczuwali dyskomfortu. Dlatego w wyposażeniu znajdziemy liczne systemy i gadżety z wyższych modeli, jak aktywny tempomat rozpoznający znaki i dostosowujący prędkość. Do wyboru będą trzy wersje ekranów we wnętrzu: dwa ekrany 10,25-calowe, z jednym ekranem 7-calowym i jednym 10,25-calowym albo z dwoma wyświetlaczami po 7 cali. Z interesującego wyposażenia warto wspomnieć np. o systemie usuwającym wodę z tarcz hamulcowych.

Źródło: Mercedes

Inteligentny Mercedes Klasy A

Nawigacja nowego Mercedesa może komunikować się z samochodami, na bieżąco zmieniając trasę przejazdu. W Mercedesie zadebiutuje inteligentny system sterowania głosem, rozpoznający różne języki (na razie brak polskiego języka). Aby usprawnić jego działanie, system będzie korzystał z danych serwera. Nawigacja dosłownie będzie uczyła się i dopasowywana do potrzeb danego użytkownika. Mercedes chwali się, że systemy wspomagające przejęto wprost z flagowej klasy S. Auto w razie konieczności samo wyhamuje (Active Distance Assist Distronic), utrzyma się na pasie ruchu (Active Lane Change Assist), a reflektory MULTIBEAM LED – w każdym reflektorze mieści 18 osobno aktywowanych diod LED o barwie światła dziennego – znakomicie oświetlą drogę przed nami.

Filtr cząstek też benzynowych odmianach

Bazową odmianą silnikową będzie 1.4-litrowy silnik o mocy 163 KM (A200) z 6-biegową skrzynią manualną lub 7-biegowym, dwusprzęgłowym „automatem”. Druga odmiana benzynowa (A250) to 2-litrowa jednostka o mocy 224 KM. Uwaga! Wszystkie wersje benzynowe także zostaną wyposażone w filtr cząstek stałych GPF. Na początku w ofercie znajdzie się jeden 1.5-litrowy diesel o mocy 116 KM (deklarowane zużycie paliwa: 4,1 l/100 km).

Nowy Mercedes-Benz Klasy A ma wejść do sprzedaży wiosną br. Zamówienia rusza już w marcu.