Elektryczna Skoda trafi do sprzedaży w 2020 roku

Zanim Czesi wypuszczą na rynek swój pierwszy samochód elektryczny, muszą wcześniej przygotować się do rewolucji. W 2019 roku Skoda zacznie produkcję komponentów do napędów hybrydowych typu plug-in stosowanych w samochodach koncernu Volkswagen. W tym samym roku ruszy produkcja hybrydowej Skody Superb, która prawdopodobnie będzie korzystać z technologii zastosowanej w Volkswagenie Passacie GTE.

Skoda Vision E Źródło: Skoda

Pierwszy model Skody napędzany wyłącznie energią elektryczną będzie powstawał w fabryce w Mlada Boleslav od 2020 roku. Można przypuszczać, że będzie to pojazd podobny do koncepcyjnej Skody Vision E, zaprezentowanej podczas tegorocznych targów motoryzacyjnych w Szanghaju. Z czasem pojawią się kolejne elektryczne auta czeskiej marki, a kroki poczynione przez Skodę i koncern Volkswagen mają przyczynić się do szybszego rozwoju ekosamochodów i wypuszczenia na rynek kilku nowych elektrycznych pojazdów do 2025 roku.