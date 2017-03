Nowy Volkswagen Areton 2017 – wymiary zewnętrzne

Nowy model Volkswagena – Arteon, opracowano wykorzystując modułową platformę konstrukcyjną MQB. Silnik zamontowano z przodu poprzecznie do osi samochodu. Wyróżnikiem przedniej części nadwozia jest długa pokrywa silnika zachodząca na błotniki,

sięgająca do osłony chłodnicy zajmującej całą szerokość przodu. Wiemy już, że w wyposażeniu standardowym modelu znajdą się efektownie wyglądające reflektory wykonane w technologii LED oraz diodowe światła do jazdy dziennej. Pojazd będzie mógł zostać wyposażony w obręcze kół o średnicy nawet 20 cali.

reklama reklama

Rozstaw osi Arteona wynosi 284,1 cm, długość nadwozia – 486,2 cm, szerokość – 187,1 cm, wysokość – 142,7 cm.

Według informacji producenta bagażnik Bretona ma pojemność 563 l i można go powiększyć do 1 557 litrów.

Nowy Volkswagen Areton 2017 Autor: Volkswagen

Zobacz też: Nowy Opel Insignia Grand Sport 2017

Nowy „flagowy okręt” Volkswagena na europejskim rynku

W hierarchii modeli Volkswagena Arteon plasuje się powyżej Passata, co uczyni z niego tzw. „flagowy okręt” w gamie producenta. Na świecie, o stopień wyżej nad Arteonem ma swoje miejsce Phideon – samochód opracowany specjalnie na rynek chiński.

Nowe Gran Turismo Volkswagena będzie produkowane w zakładach w Emden, mających bezpośredni dostęp do portu.

Nowy Volkswagen Areton 2017 Autor: Volkswagen

Zobacz też: Nowa Kia Stinger 2017

Volkswagen Areton - wyposażenie

Volkswagen Arteon będzie mógł zostać wyposażony w innowacyjne systemy asystujące oraz zwiększające komfort podróżowania. Aktywny tempomat (ACC) nowej generacji uwzględnia teraz dane z komunikatów drogowych i między innymi ograniczenia prędkości dopasowując automatycznie do nich prędkość jazdy samochodu. Nowe dynamiczne reflektory skrętne dzięki danym GPS oraz pochodzącym z nawigacji z wyprzedzeniem „wiedzą” kiedy samochód znajdzie się w zakręcie i uruchamiają funkcję doświetlania jeszcze zanim kierowca wjedzie w łuk drogi. Do zwiększenia bezpieczeństwa przyczynia się również system Emergency Assist drugiej generacji – gdy kierowca, np. z powodu zasłabnięcia, przestanie kontrolować pojazd, system nie tylko spowoduje hamowanie (w zakresie możliwości urządzenia), ale też skieruje samochód na skrajny prawy pas jezdni, jeśli okaże się on w danej chwili wolny.

Oprócz bogatej wersji podstawowej nowe Gran Turismo będzie oferowane w dwóch ekskluzywnych wersjach Elegance oraz R-Line. Jak wskazuje nazwa konfigurując linię Elegance szczególny nacisk położono na wytworny wygląd samochodu. W Arteonie R-Line jeszcze bardziej podkreślono z kolei, typowo dla modeli Volkswagena z serii R, sportowy

charakter auta. W oparciu o trzy wersje wyposażenia Arteona w dużym stopniu będzie można skonfigurować zgodnie z indywidualnym życzeniem.

Nowy Volkswagen Areton 2017 Autor: Volkswagen

Zobacz też: Nowy DS7 Crossback – nowy gracz na rynku SUVów

Każda wersja Arteona będzie wyposażona standardowo w następujące elementy:

Nadwozie

chromowane listwy wokół bocznych szyb

tylne lampy w technologii LED

diodowe reflektory ze światłami do jazdy dziennej wykonanymi w tej samej technologii

obręcze kół z lekkich stopów (17-calowe lub większe)

bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu Keyless Go

Wnętrze

listwy progowe z przodu i z tyłu wykonane ze stali szlachetnej

system multimedialny Composition Media z kolorowym ekranem

dotykowym, 8 głośnikami, wejściem AUX-IN i USB (dla urządzeń Apple) oraz z instalacją telefoniczną Bluetooth

klimatyzację dwustrefową Climatronic

wielofunkcyjną kierownicę pokrytą skórą (w autach z DSG z łopatkami do zmiany biegów)

komfortowe fotele z przodu, częściowo regulowane elektrycznie (6 ustawień)

Systemy asystujące i z zakresu dynamiki jazdy

system rozpoznający zmęczenie kierowcy

progresywny układ kierowniczy

Arteon Elegance będzie dodatkowo wyposażony w:

Nadwozie

chromowane obudowy lusterek zewnętrznych

LED-owe lampy tylne z dynamicznymi diodami kierunkowskazów

18-calowe obręcze kół z lekkich stopów „Muscat”

ozdobne chromowane listwy u dołu wokół nadwozia

podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej

Wnętrze

wskaźniki, tablica rozdzielcza i poszycie drzwi z elementami dekoracyjnymi o zindywidualizowanym wyglądzie

szwy tapicerki foteli oraz dywaników podłogowych w kontrastowym kolorze

nakładki na pedały o wyglądzie aluminium

tapicerka foteli z alcantary i skóry „Vienna”

podgrzewane fotele z przodu

Zobacz też: Mazda MX-5 RF – wyposażenie i ceny w Polsce

Arteon R-Line będzie dodatkowo wyposażony standardowo w:

Nadwozie

wloty powietrza z przodu w kształcie litery C lakierowane w kolorze błyszczącej czerni

wielofunkcyjna sportowa kierownica pokryta skórą, w stylistyce R-Line

18-calowe obręcze kół z lekkich stopów „Sebring”

podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej

ozdobne chromowane listwy u dołu wokół nadwozia

chromowane nakładki układu wydechowego w zderzaku

Wnętrze

podsufitka w kolorze tytanowej czerni

listwy progowe z przodu i z tyłu z logo R-Line

nakładki na pedały o wyglądzie aluminium

tapicerka foteli z alcantary i skóry „Vienna” z logo R-Line

kierownica w stylistyce R-Line

podgrzewane fotele z przodu

Zobacz też: Volvo S90 Excellence - najbardziej luksusowe Volvo w historii firmy

Volkswagen Areton – gama silników

W chwili rozpoczęcia sprzedaży, Arteona będzie można zamówić z jednym z sześciu turbodoładowanych silników z bezpośrednim wtryskiem. Wszystkie są czterocylindrowymi jednostkami napędowymi. Benzynowe (TSI) oraz diesle (TDI) w dwóch niższych wersjach mocy osiągają 110 kW/150 KM* i 140 kW/190 KM*. Najmocniejszy silnik TSI rozwija moc 206 kW/280 KM, a najmocniejszy TDI uzyskuje 176 kW/240 KM2. Całkowicie nową jednostką napędową jest podstawowy silnik benzynowy – 1.5 TSI Evo, z funkcją odłączania cylindrów (ACT).

Każdy silnik Arteona może współpracować z automatyczną, dwusprzęgłową skrzynią biegów DSG (silnik TSI o mocy 110 kW* w Niemczech będzie dostępny tylko z mechaniczną skrzynią biegów). W wypadku aut z jednostkami napędowymi TSI dwusprzęgłowa

przekładnia znajduje się w wyposażeniu seryjnym od wersji z silnikami o mocy od 140 kW* wzwyż. W wypadku silników TDI przekładnia ta jest seryjna w modelach z jednostką napędową o mocy 176 kW2. Egzemplarze z najmocniejszymi silnikami TSI i TDI mają także standardowo napęd na cztery koła 4MOTION; w wypadku aut z jednostką napędową TDI o mocy 140 kW* napęd na cztery koła jest dostępny w ramach wyposażenia dodatkowego. Wszystkie inne auta mają napęd na przednią oś.

Zobacz też: Test Seat Leon Cupra 2.0 TSI 290 KM

Przegląd silników VW Arteona:

benzynowe - moc skrzynia biegów/rodzaj napędu:

1.5 TSI Evo 110 kW/150 KM* 6-biegowa/opcja: 7-biegowa DSG (DSG nie w Niemczech)

2.0 TSI 140 kW/190 KM* 7-biegowa DSG

2.0 TSI 206 kW/280 KM1 7-biegowa DSG, 4MOTION

diesle - moc skrzynia biegów/rodzaj napędu:

2.0 TDI 110 kW/150 KM* 6-biegowa/opcja: 7-biegowa DSG

2.0 TDI 140 kW/190 KM* 6-biegowa/opcja: 7-biegowa DSG/opcja: 4MOTION

2.0 TDI 176 kW/240 KM2 7-biegowa DSG, 4MOTION

* Arteon 1.5 TSI Evo, 110 kW/Arteon 2.0 TSI, 140 kW/Arteon 2.0 TDI, 110 kW/Arteon 2.0 TDI, 140 kW: te modele nie są jeszcze oferowane w sprzedaży i nie podlegają przepisom 1999/94EG.

Źródło: Materiały prasowe Volkswagen