Margot Robbie ambasadorką samochodów elektrycznych Nissana

Aktorka Margot Robbie (znana m.in. z filmu "Wilk z Wall Street") została ambasadorką samochodów elektrycznych Nissana. Swoją misję zaczęła od nocnego wyścigu radykalnym, w pełni elektrycznym sportowym Nissanem BladeGlider na słynnym na całym świecie torze Grand Prix w Monako.

Prototypowy BladeGlider, rozwijający maksymalną prędkość 190 km/h i rozpędzający się do 100 km/h w niespełna 5 sekund, zaprzecza stereotypowym wyobrażeniom o tym, jak w przyszłości powinien wyglądać w pełni elektryczny samochód sportowy. Pojazd, w którym firma zaprezentowała cały potencjał wrażeń i emocji, jakich może dostarczyć samochód elektryczny, jest częścią wizji inteligentnej mobilności Nissana, czyli podejścia firmy do prowadzenia pojazdu, źródła jego napędu i integracji ze społeczeństwem.

reklama reklama

Więcej informacji na temat marki Nissan znajdziesz tutaj

Margot Robbie odbyła ekstremalną przejażdżkę radykalnym trzymiejscowym pojazdem po zamkniętym torze ulicznym w Monako, poprzedzającą wyścig z drugim BladeGliderem. Dwa 272‑konne wyczynowe samochody pędziły przez kultowy tunel, minęły zakręt Massenet i dotarły do mety na placu Casino.

Gwiazda Legionu samobójców i Wilka z Wall Street prezentuje potencjał możliwości BladeGlidera w driftowaniu na kultowym, znanym na całym świecie nawrocie przed hotelem Fairmont.

„To naprawdę fascynujący czas dla samochodów elektrycznych. Coraz więcej ludzi wybiera takie pojazdy, przyczyniając się do budowania bardziej przyjaznej dla środowiska przyszłości, a Nissan BladeGlider zapowiada, że również samochody wyczynowe mogą być bardziej inteligentne” — powiedziała Margot Robbie.

Jako producent najlepiej sprzedającego się samochodu elektrycznego na świecie, czyli modelu LEAF, Nissan rewolucjonizuje także metody wytwarzania energii i zasady jej zużywania, wprowadzając takie produkty i rozwiązania, jak moduł xStorage Home czy technologia podłączania pojazdów do sieci elektroenergetycznej, pozwalająca wykorzystać potencjał akumulatorów z samochodów elektrycznych.

Zobacz też: Nowy Nissan GTR 2017 – jeszcze szybszy

Elektryczna rewolucja

Gareth Dunsmore, dyrektor działu samochodów elektrycznych w Nissan Europe, powiedział: „Elektryczna rewolucja już trwa. Jako globalny lider w segmencie samochodów elektrycznych, które już niebawem przyjmą się na masową skalę, musimy jeszcze intensywniej niż dotychczas prezentować korzyści związane z użytkowaniem takiego pojazdu, począwszy od jego efektywności energetycznej i napędu przyjaznego dla środowiska po właściwości jezdne i osiągi. Margot pomoże nam dotrzeć z wiedzą o osobistych i społecznych korzyściach użytkowania samochodów elektrycznych do jeszcze szerszego grona odbiorców”.

Margot Robbie ambasadorką samochodów elektrycznych Nissana Autor: Nissan

„Zainicjowany przez Nissana ruch Electrify the World [Elektryfikacja świata] opiera się na przekonaniu, że wszyscy powinniśmy współpracować, aby doprowadzić do pozytywnych zmian w naszych społecznościach. Chcemy inspirować ludzi do podejmowania wymiernych działań na rzecz budowy czystszych i bezpieczniejszych miast” — dodał Dunsmore.

Nissan BladeGlider będzie prezentowany na 87. Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie w dniach 7–19 marca 2017 roku. W pełni elektryczny samochód sportowy, zbudowany z wykorzystaniem doświadczeń związanych z modelem koncepcyjnym, który zadebiutował w 2013 roku, jest prekursorem szeregu technologii, które umożliwią połączenie inteligentnej mobilności z przyjaznością dla środowiska i osiągami typowymi dla samochodu sportowego.

Monte Carlo jest doskonałym tłem do prezentacji efektów nowo nawiązanej fascynującej współpracy Nissana z Margot Robbie. Monako ma bogate tradycje wyścigów ulicznych, a jednocześnie realizuje ambitny cel ograniczenia emisji związków węgla o 50 procent do 2030 roku.

Źródło: materiały prasowe Nissana