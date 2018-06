Opłata emisyjna a rynek pojazdów z LPG

Nie będzie boomu na pojazdy z instalacjami LPG. Opłata emisyjna to za mało, by doprowadzić do przełomu

Uchwalona niedawno opłata za paliwa ma służyć rozwojowi transportu niskoemisyjnego. Oficjalnie nie powinna spowodować wzrostu cen benzyn i oleju napędowego. Jednak eksperci nie są zgodni, czy rzeczywiście tak się stanie. Niezależnie od rozwoju sytuacji, nowa danina nie wywoła wielkiej rewolucji na rynku pojazdów z LPG. Ten od lat stopniowo rośnie, głównie ze względu na obawy przed coraz droższymi tradycyjnymi paliwami na stacjach. Tymczasem po naszych drogach jeździ już ponad 3 mln samochodów wyposażonych w instalacje autogazu. Zwiększa się też zużycie tego produktu. W ubiegłym roku o 7%.

LPG a nowa danina

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wprowadza opłatę emisyjną na olej napędowy i benzyny w wysokości 8 groszy za litr netto, czyli 10 groszy brutto. Według Krzysztofa Michrowskiego, głównego analityka z Kancelarii Bartosiak Family Office, takie obciążenie może zachęcić Polaków do przechodzenia na pojazdy zasilane autogazem. Trzeba to wziąć pod uwagę, tym bardziej że ceny kontraktów terminowych na ropę Brent w dostawach na sierpień br. na giełdzie paliw w Londynie osiągnęły już poziom niemal 76 dolarów za baryłkę. Zdaniem eksperta, tradycyjnie liczy się ekonomia – czyli relacja kosztów LPG do pozostałych paliw. A ta od lat przemawia na rzecz gazu.

– Podwyżka, spowodowana takim rozwiązaniem, będzie zbyt mała, by dokonać rewolucyjnych zmian w podejściu Polaków do rodzaju napędu samochodów. Nastąpi to niezależnie od tego, czy opłatę wezmą na siebie koncerny paliwowe, czy zostanie ona przerzucona na kierowców. Oszczędni już korzystają z instalacji gazowych i będą to robić dalej. Ale dla większości posiadaczy aut wzrost cen nie jest na tyle drastyczny, by inwestować w takie rozwiązania – uważa dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu e-petrol.pl.

Z kolei Zdzisław Pisiński, redaktor naczelny miesięcznika „Paliwa Płynne”, wydawanego przez Polską Izbę Paliw Płynnych, twierdzi, że teza o wpływie nowej regulacji na gwałtowne zwiększenie sprzedaży pojazdów z LPG to naginanie faktów. Podkreśla też, że opłata paliwowa nie ma nic wspólnego z rosnącą popularnością takiego napędu.

– Jesteśmy liderami w Unii Europejskiej, a tam wyprzedza nas tylko Turcja. Po krajowych drogach jeździ niemal 3,1 mln samochodów z takimi instalacjami, przede wszystkim osobowych. Ale są to także autobusy, pojazdy o ładowności od 1,5 tony oraz ciągniki siodłowe. Inwestycja zwraca się nawet w rok, jeśli miesięcznie pokonujemy ok. 1,5 tys. km. W 2017 r. konsumpcja LPG wzrosła o 7%. Liczymy na utrzymanie tego trendu – mówi Andrzej Olechowski, dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.