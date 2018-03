Stawki za odholowywanie samochodów niezgodne z prawem! Kierowcy mogą domagać się zwrotu pieniędzy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich. Według RPO, uchwała Rady m.st. Warszawy o wysokości opłat w stolicy na 2016 r. za odholowywanie źle zaparkowanych aut na strzeżony parking jest niezgodna z prawem. WSA uwzględniła skargę RPO w całości. Uchwała z 2016 r. ustala wysokość opłat za odholowanie auta i przechowanie go na parkingu. Koszt odholowania pojazdów o masie do 3,5 ton wynosił 478 zł, a powyżej 16 ton - 1247 zł. Koszt ich przechowywania to - odpowiednio - 37 zł i 132 zł za dobę.

Takie stawki oznaczały dodatkowy dochód do budżetu miasta, np. w 2015 r. pomiędzy 6,8 - 7 mln zł. Jak można przeczytać na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich:

„Ustalanie powinno zależeć od rzeczywistych kosztów usług odholowania pojazdów i przechowywania ich na parkingach, świadczonych przez firmy z danego powiatu. Tymczasem rady wielu miast ustalają stawki, które nawet kilkukrotnie przekraczają koszt tych usług. Kierują się przy tym zwiększeniem swego budżetu”.

Okazało się, że stawki były tylko o 2 zł niższe od poziomu, który corocznie określa Ministerstwo Finansów. RPO uznało stawki w przypadku odholowania za arbitralne i łamiące prawo.

Prawo o ruchu drogowym mówi jasno, że wysokość stawek powinna być wyznaczana m.in. z uwzględnieniem kosztów usług holowania i przechowywania pojazdów w danym powiecie. RPO zarzucił Radzie Miasta, że nie ustaliła relacji takich kosztów do wysokości swych stawek. Rada nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego stawki są praktycznie na górnym dopuszczalnym limicie.

Ponadto zdaniem RPO, przepisy mówiące, że odholowany na parking pojazd oddaje się po okazaniu dowodu opłaty za jego usunięcie i parkowanie są nieproporcjonalnie ograniczają prawo własności - ustanawia zastaw na pojeździe. Przepisy zaskarżono do Trybunału Konstytucyjnego.

Jeśli wyrok się uprawomocni, będziemy mogli ubiegać o zwrot pieniędzy. Ostatnio Urząd Miasta w Łodzi zaczął zawraca poniesione opłaty za odholowanie kierowcom. Rzecznik Praw Obywatelskich wygrał też sprawy m.in. Lublinie, Gdańsku, Wrocławiu.

