Parkingi w 2018 roku – jakie będą wymiary miejsc parkingowych?

Minister Andrzej Adamczyk podpisał rozporządzenie, które zmienia zasady projektowania i wyznaczania miejsc parkingowych. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2018 roku i wiele wskazuje na to, że na nowo powstających parkingach łatwiej będzie zaparkować. Dlaczego? Według nowego prawa każde nowe miejsce parkingowe ulokowane prostopadle do jezdni ma mieć 2,5 m szerokości, zamiast dotychczasowych 2,3 m. Długość minimalna pozostała bez zmian, czyli 5 m.

To bardzo dobra wiadomość, ponieważ nowe samochody z roku na rok stają się coraz większe i coraz trudniej nimi zaparkować np. na parkingu pod supermarketem lub w ciasnym garażu. Dla przykładu, Volkswagen Golf z lusterkami bocznymi mierzy 2027 mm szerokości. Z kolei jeden z najszerszych wozów na rynku, nowy Land Rover Discovery, z lusterkami bocznymi mierzy aż 2220 mm szerokości! Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z prawem linie przedzielające miejsca parkingowe muszą mieć po 12 cm szerokości.

Obecnie miejsca postojowe muszą być oddzielone co najmniej półmetrową przerwą pomiędzy bokami aut oraz taką samą odległością między autem a ścianą lub słupem. Wyjątek stanowią miejsca dla osób niepełnosprawnych – w tym przypadku odległość ta musi wynosić co najmniej 1,2 m, by można było dojechać wózkiem inwalidzkim do pojazdu. Nowe przepisy zakładają, że odległość od ściany do krawędzi miejsca postojowego ma wynosić 0,3 m, a od słupa do krawędzi co najmniej 0,1 m, pod warunkiem zapewnienia swobodnego otwarcia drzwi samochodu.

Zmianie ulegną też przepisy dotyczące parkingów pod oknami domów i budynków. Obecnie w odległości 7 metrów od okien można ulokować cztery samochody, zaś po 1 stycznia przyszłego roku będzie to już 10 aut.