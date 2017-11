CEPiK 2.0 już działa! Co się zmieniło i jakie są nowe zasady przeglądów?

Centralny System Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) przeszedł spore zmiany, które dotyczą nie tylko nowego systemu informatycznego, ale także informacji pojawiających się w systemie. Modyfikacje są na tyle duże, że postanowiono nieco zmodyfikować dotychczasową nazwę na CEPiK 2.0.

Zmiany to efekt nowelizacji ustawy o ruchu drogowym. Nowe przepisy umożliwiają wprowadzanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów danych o m.in. badaniach technicznych aut, nawet tych zakończonych negatywnym wynikiem. Ma to za zadanie podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa obrotu samochodami na rynku wtórnym, a to za sprawą bardziej szczegółowego dokumentowania historii pojazdów.

Jakie nowe informacje pojawiły się w CEPiK?

Od dziś diagności pracujący w stacjach kontroli pojazdów mają możliwość wprowadzania bardziej szczegółowych informacji dotyczących konkretnego auta. W przypadku negatywnego wyniku badania technicznego diagnosta musi zaznaczyć to w systemie oraz podać kod usterki. Co więcej, nie ma możliwości przerwania badania w celu usunięcia uszkodzonej lub niesprawnej części. Bardzo ważną zmianą jest również konieczność uiszczenia opłaty za badanie techniczne przed rozpoczęciem przeglądu, a w razie negatywnego wyniku pieniądze nie są zwracane właścicielowi pojazdu. Od tej zasady jest jeden wyjątek – nie dotyczy ona w przypadku rozliczenia usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

Na usunięcie usterki mamy 14 dni - po tym okresie musimy ponownie stawić się w stacji kontroli pojazdów. Powtórnej weryfikacji stanu auta warto dokonać na tej samej stacji, ponieważ wtedy zapłacimy od 13 do 36 zł w zależności od liczby lub wagi usterek. W przypadku udania się do innej placówki będziemy musieli uiścić opłatę w pełnej wysokości jak za pierwsze badanie.

Ważne informacje dla kupujących auta używane

Od dziś do CEPiK będą także trafiać informacje związane z m.in. zajęciem pojazdu przez organ egzekucyjny lub zabezpieczeniem majątkowym, a także informacje o zatrzymanym dowodzie danego pojazdu. Ponadto w przypadku nieubezpieczonych samochodów pojawią się także dane o istotnych szkodach powypadkowych – te będą uzupełniane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Nowe prawa Straży Granicznej

Od 13 listopada Straż Graniczna ma uprawnienia do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych na prowadzenie auta. Informacje o zatrzymaniu takiego dokumentu trafią następnie do Centralnej Ewidencji Pojazdów.