Będą nowe formularze mandatowe w związku z wprowadzeniem płatności kartą

Kierowcy zapłacą kartą płatniczą za mandat

Policja uzyska uprawnienia do pobierania opłat za mandaty za pomocą terminali płatniczych; na początek do policjantów trafi około 2 tys. takich urządzeń. Projekt rozporządzenia zmieniającego formularz mandatowy jest już w uzgodnieniach.

Nowelizacja ustawy autorstwa resortu spraw wewnętrznych i administracji została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę pod koniec lipca. Do uzgodnień trafił właśnie przygotowany przez MSWiA projekt rozporządzenia premiera zmieniający formularz mandatowy.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP rzecznik Komendy Głównej Policji mł. insp. Mariusz Ciarka, wybór formy płatności będzie pozostawał po stronie osoby ukaranej. "Może ona więc w sposób dotychczasowy opłacić mandat, czy to w przypadku obcokrajowca - gotówkowo, czy to w przypadku osoby, która jest obywatelem Polski - poprzez przekaz lub na poczcie, albo może wybrać formę bezgotówkową kartą płatniczą, jeżeli dany radiowóz czy policjant będzie wyposażony w taki terminal" - powiedział.

Będzie 2 tysiące terminali płatniczych

Policja na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Krajową Izbą Rozliczeniową zostanie wyposażona na początek w około 2 tysiące terminali.

"Wydaje się to liczbą adekwatną, ponieważ codziennie na polskich drogach jest około 6 tysięcy policjantów ruchu drogowego, oczywiście na jednej zmianie jest to właśnie około 2 tysięcy i terminale w pierwszej kolejności trafią właśnie do policjantów, którzy pełnią funkcję na drodze, policjantów ruchu drogowego oraz policjantów prewencji" - powiedział Ciarka.

"Bardzo często policjanci wykonując czynności na drodze, spotykali się ze zdziwieniem obywateli, którzy chcieli zapłacić mandat natychmiast, przy pomocy karty, że w XXI wieku jeszcze nie jesteśmy do tego dostosowani" - przyznał rzecznik KGP.

Dodał, że rozwiązania będą sporym ułatwieniem także dla obcokrajowców. "Dzisiaj dochodziło do sytuacji, kiedy zatrzymywaliśmy w związku z popełnionym wykroczeniem kierujących z innych państw, którzy nie posiadali przy sobie odpowiedniej gotówki i policjanci, żeby im ułatwić zapłatę mandatu, ponieważ oni mogą płacić tylko mandat gotówkowy, jechali z nimi do najbliższego bankomatu czy też do banku, aby te pieniądze wypłacić" - powiedział.

Nowe regulacje wejdą w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Tylko w 2015 r. policjanci wystawili ponad 5,5 mln mandatów.

Grzegorz Dyjak (PAP)