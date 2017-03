Większość polskich kierowców zmienia sezonowo opony i chce wprowadzenia takiego obowiązku dla wszystkich zmotoryzowanych

76%[1] polskich kierowców wymienia opony letnie na zimowe, a 78% opowiada się za obowiązkową sezonową zmianą ogumienia[2]. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Moto Data, większość użytkowników aut dysponuje wiedzą na temat wpływu sezonowej wymiany opon na bezpieczeństwo jazdy, jednak nadal istnieje spora grupa osób, która lekceważy konieczność posiadania ogumienia dostosowanego do warunków pogodowych. Elementem koniecznym do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach wydaje się wprowadzenie jasnych przepisów w tej sprawie, takich jak np. w Czechach czy na Słowacji. Wyniki pokazują, że sama edukacja kierowców i kampanie świadomościowe nie wystarczają.

Czy sezonowa wymiana opon powinna być w Polsce obowiązkowa? Autor: Moto Data

„Z badań wynika, że zdecydowana większość polskich kierowców dostrzega rolę sezonowej wymiany opon. W zmiennych warunkach pogodowych panujących w naszym kraju niezmiernie ważne dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg jest stosowanie odpowiednio dobranych opon, które gwarantują dobrą przyczepność. Nie trzeba do tego śniegu. Już nawet na mokrej nawierzchni, przy temperaturze 2ºC, droga hamowania na oponach zimowych jest o 11 metrów krótsza niż na letnim ogumieniu. Jest to odległość, która w trudnych warunkach drogowych może zdecydować o naszym życiu i zdrowiu. Pozytywnym sygnałem jest fakt, że aż 78% badanych popiera obowiązek zmiany ogumienia na zimowe – takie rozwiązanie prawne stosowane jest już w 15 krajach Unii Europejskiej. W pozostałych panuje cieplejszy klimat i nie ma takiej potrzeby” – mówi Tadeusz Kuncy z Moto Data.

W polskich przepisach nie ma zapisów na temat obowiązku zmiany letnich opon na zimowe. Prawo określa jedynie, że wymagana głębokość bieżnika to minimum 1,6 mm.

Z badań wynika także, że maleje odsetek osób, które deklarują wymianę opon na zimowe. Jeszcze do niedawna deklarowało tak 90 proc. kierowców. Teraz deklaruje tylko 76 proc. Na podstawie obserwacji warsztatowych widać jednak, że odsetek ten to ok 65 proc. Jedna trzecia kierowców naraża siebie i innych jeżdżąc zimą na oponach, które są niebezpieczne w takich warunkach.

Czy zmienił(a) Pan(i) opony letnie na zimowe? Autor: Moto Data

W których krajach UE przepisy regulują wyposażenie samochodów w opony zimowe?

Wyposażenie aut w zimowe opony jest regulowane przez przepisy w 15 krajach w Unii Europejskiej:

Austria Chorwacja Czechy Estonia Francja Finlandia Litwa Łotwa Niemcy Luksemburg Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja Włochy

Źródło: Materiały Moto Data

