Zakaz wjazdu do centrów miast dla silników Diesla od 2025 r.

Duże miasta w Europie zapowiedziały, że do 2025 r. samochody z silnikami Diesla nie będą mogły wjeżdżać do centrów. Ma to związek z dużym zanieczyszczeniem powietrza, czy w Polsce zostaną wprowadzone podobne przepisy?