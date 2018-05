Utrudnienia na Zakopiance - zmiany w ruchu w Białym Dunajcu

Źródło: GDDKiA

Zmiany w ruchu zostały wprowadzone w poniedziałek 7 maja - stary most w Białym Dunajcu został zamknięty dla ruchu pojazdów. Ruch został przełożony na most tymczasowy i będzie się na nim odbywał do czasu wybudowania i udostępnienia nowego mostu, co ma nastąpić pod koniec grudnia 2018 r. Nowy most powstanie w miejscu swojego poprzednika.

Rozbiórka starego mostu ma potrwać dwa tygodnie, zaś po jego wyburzeniu rozpoczną się prace przy budowie dojazdów od strony Zakopanego i wówczas wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na moście tymczasowym. Według GDDKiA na inne rozwiązanie nie pozwalają warunki terenowe.

Nowy most będzie miał konstrukcję łukową, bez podpór w nurcie rzeki, i będzie mierzył ok. 58 metrów długości i 18 metrów szerokości, zaś po jego obu stronach powstaną chodniki. Przebudowane zostaną dojazdy po obydwu stronach obiektu oraz urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, kanalizacja, sieci gazowe, urządzenia melioracyjne i hydrologiczne. Ponadto powstanie system odwodnienia terenu, nowe oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa oraz urządzenia podczyszczające, a nowy most zostanie zabezpieczony przed korozją. Koszt wykonania projektu i wybudowania nowego mostu wyniesie ok. 12 mln zł.

Stary most w Białym Dunajcu, który powstał w latach 30. ubiegłego stulecia nie nadawał się do remontu ze względu na zły stan techniczny. Ze względu na zły stan techniczny obiektu w 2013 roku został wprowadzony ruch wahadłowy na moście, co w trakcie sezonów turystycznych powodowało olbrzymie korki.