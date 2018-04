Już od 16 kwietnia „Zakopianka” będzie zamknięta

Od 16 do 25 kwietnia będzie zamknięta DK7 w Lubniu. Związane jest to z pracami prowadzonymi na końcu obecnej drogi ekspresowej S7, niezbędnymi dla kontynuacji budowy dalszego odcinka do Naprawy. Jadąc w kierunku Zakopanego skorzystamy z objazdu: od węzła Lubień na S7 drogą wojewódzką nr 968 w kierunku Mszany Dolnej i dalej DK28 do Skomielnej Białej.

W trakcie dziewięciodniowego zamknięcia fragmentu „Zakopianki” wykonawca na odcinku ok. 130 m usunie nawierzchnię i podbudowę drogi obniżając ją w stosunku do obecnej o 80 cm i położy nową nawierzchnię. Pozwoli to na uzyskanie 4,5 m prześwitu pomiędzy jezdnią i rusztowaniem tzw. bramą budowanego wiaduktu, która umożliwi przejazd DK 7 wszystkim pojazdom w czasie budowy wiaduktu nad jezdnią.

reklama reklama

Prace będą prowadzone przez całe doby i zaplanowane są do 25 kwietnia 2018 r.

Źródło: GDDKiA

Źródło: GDDKiA