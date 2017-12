Obwodnica Ostródy już otwarta

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w okolicach Ostródy udostępniono dwa fragmenty tras S7 i DK16 o łącznej długości 18,4 km. Pierwszy z nich ominie Ostródę w kierunku północ-południe, zaś „szesnastka”, jedną jezdnią, w kierunku wschód – zachód (taki stan prawdopodobnie potrwa do wiosny ze względu na wciąż prowadzone prace). Kierowcy jadący z Olsztynka do Olsztyna jeżdżą już 2-jezdniową trasą aż do powstającej obecnie obwodnicy stolicy regionu.

Kierowcy mogą już jechać niemal całą obwodnicą Ostródy w ciągu ekspresowej siódemki dwoma jezdniami. Brakujący fragment to tymczasowy objazd w miejscu budowy mostu łukowy MS4 nad kanałem Pauzeńskim. Na tym obiekcie trwają jeszcze prace - układana jest warstwa izolacji. Niedokończone prace na moście MS4 to efekt upadłości firmy, która jako podwykonawca budowała ten obiekt. Generalny wykonawca przejął obowiązki swojego podwykonawcy i kontynuował budowę mostu, jednak zaburzenie harmonogramu spowodowane odejściem podwykonawcy oraz zła pogoda sprawiły, że nie udało się w zamierzonym czasie dokończyć prac na tym obiekcie. W rezultacie przez kilka najbliższych tygodni na wysokości mostu MS4 będzie obowiązywała dotychczasowa organizacja ruchu, czyli objazd drogami lokalnymi o długości ok. 1 km.

reklama reklama

Kończąca się inwestycja o wartości 1,3 mld zł polegała na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Powstały dwa węzły drogowe - „Ostróda Północ” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 530 i „Ostróda Południe” na skrzyżowaniu z DK 16. Wraz z budową odcinka S7 została zrealizowana w ciągu drogi krajowej nr 16 obwodnica Ostródy od skrzyżowania z DK 15 w rejonie miejscowości Ornowo do węzła „Ostróda Południe”.

Warto dodać, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia udostępniono także drugą jezdnię drogi ekspresowej S51 Olsztyn - Olsztynek. Tym samym kierowcy mogą korzystać z docelowego przekroju drogi, jednak do czasu zakończenia wszystkich prac poza głównym ciągiem drogi nie będzie ona miała klasy S. Dokończenia wymaga jeszcze kilkusetmetrowy odcinek tej drogi na styku z budowanym aktualnie w ramach południowej obwodnicy Olsztyna węzłem Olsztyn Południe.

Źródło: GDDKiA

Źródło: GDDKiA