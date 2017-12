Oddano do użytku kolejn odcinek trasy S8

Budowa odcinka od granicy województwa do Zambrowa dobiega już końca. Gotowe są obie jezdnie, zainstalowano też elementy bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery) i chroniące środowisko (ekrany, przejścia dla zwierząt). Trwają jeszcze prace wykończeniowe wokół drogi głównej, dlatego miejscami mogą pojawiać się utrudnienia w ruchu i dodatkowe ograniczenia związane z wykonywanymi robotami. Kontynuowane są także prace przy układzie dróg serwisowych i lokalnych, które miały być przebudowane w ramach kontraktu.

Obecnie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu z ograniczeniem prędkości do 100 km/h , która będzie obowiązywać do zakończenia robót i uzyskania niezbędnych pozwoleń, co powinno nastąpić w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Wybudowanie 15-kilometrowego odcinka trasy S8 kosztowało 454,9 mln. zł - za tą kwotę wybudowano nie tylko samą drogę, ale także 4 mosty z przejściami dla zwierząt, 5 wiaduktów, 2 przejścia dla dużych zwierząt nad trasą S8, 6 przejść dla zwierząt pod trasą S8 oraz drogi zbiorczymi i dojazdowe. Ponadto powstał węzeł „Szumowo” oraz Miejsce Obsługi Podróżnych „Ostrożne”, zlokalizowane po prawej stronie S8 dla pojazdów jadących w kierunku Białegostoku.