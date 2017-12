Obwodnica Marek już otwarta

Źródło: GDDKiA

Ponad 15-kilometrowa trasa pomiędzy Markami a Radzyminem ułatwia kierowcom wyjazd z Warszawy, a także wyprowadza ciężki transport z podwarszawskich miejscowości. Kierowcy mają do dyspozycji dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej od istniejącego węzła Marki do włączenia w istniejący przebieg drogi S8 za węzłem Radzymin Południe. W związku z postępem prowadzonych prac w pierwszym etapie wyłączone z użytkowania zostały dwa węzły drogowe tj. węzeł Kobyłka (z ul. Szkolną) oraz węzeł Wołomin (z docelowym przebiegiem DW635). Na węźle Marki wykonawca inwestycji rozbierze istniejącą łącznicę prowadzącą ruch z Trasy Toruńskiej (S8) na DK8 do Marek, co umożliwi mu wykonanie zjazdu z obwodnicy (jadąc od Białegostoku) na DK8 do Marek.

Kierowcy jadący drogą S8 od strony Warszawy (most Grota) w celu dojazdu do Marek (dotychczasowego przebiegu DK8) powinni zwrócić szczególna uwagę na zmianę sposobu dojazdu i trzymać się prawej strony, a dojazd realizować z wykorzystaniem drogi serwisowej oraz skrzyżowania (na DK8) z sygnalizacją świetlną w węźle Marki. Zasada ta będzie oznakowana docelowymi tablicami drogowskazowymi oraz żółtymi tablicami tymczasowymi wyposażonymi w lampy błyskowe.

reklama reklama

Kierowcy jadący ul. Radzymińską od strony Targówka powinni zwrócić uwagę na zmiany na tablicach kierunkowych i kierować się wg ich wskazań. W celu dojazdu do Białegostoku należy na węźle Marki skręcić w prawo na drogę S8, a w celu dojazdu do Marek, Radzymina i Słupna kontynuować jazdę na wprost jak dotychczas.

Kierowcy jadący drogą ekspresową S8 od strony Białegostoku zostaną automatycznie skierowani na nowy przebieg drogi S8. Z uwagi na brak relacji na Targówek (ul. Radzymińska-DW629) i Marki w węźle Marki, w celu dojazdu do tych miejsc należy dokonać zjazdu z drogi S8 wcześniej tj. na węźle Radzymin Południe lub węźle Zielonka.

Źródło: GDDKiA