Budowa drogi ekspresowej S7 – odcinek Ostróda Południe – Rychnowo już otwarty

Budowa drogi ekspresowej S7

Oddany do użytku odcinek to część inwestycji o łącznej długości ok. 20,1 km, która została podzielona na dwa zadania realizacyjne: C1 Ostróda Południe - Rychnowo (8,8 km) i C2 Rychnowo - Olsztynek Zachód (11,2 km). Inwestycja polegała na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Nowo wybudowana droga na całym odcinku biegnie po nowym śladzie. Wykonawcą zadania o wartości 299,2 mln zł była firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.

Wraz z zakończonym odcinkiem o długości 8,8 km udostępniono kierowcom również węzły drogowe budowane na sąsiednich odcinkach S7 realizowanych przez innych wykonawców i planowanych do zakończenia w późniejszym terminie, tj. jesienią 2017 roku, co łącznie dajek około 12 km. Pozwoli to na lepsze skomunikowanie oddanego fragmentu trasy z istniejącym obecnie układem drogowym do czasu zakończenia sąsiednich odcinków.

Realizacja odcinka Ostróda Południe – Rychnowo

Odcinek Ostróda Południe - Rychnowo był realizowany w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn (S7) – Olsztynek (S51)” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 2 199 770 556,62 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 383 727 684,49 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 176 168 531,81 zł.

Oddanie do ruchu odcinka Ostróda Południe - Rychnowo to kolejny etap budowy drogi ekspresowej S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków. Łącznie z udostępnionym dziś odcinkiem drogi w województwie warmińsko-mazurskim wybudowano już ponad 122 km tej trasy na odcinkach: Elbląg – Ostróda Północ (59,4 km) oraz Olsztynek – Nidzica (31,3 km), Nidzica – Napierki (22,7 km) oraz Ostróda Południe – Rychnowo (8,8 km). W budowie znajdują się obecnie jeszcze dwa odcinki S7 o łącznej długości 20,8 km. Zakończenie tych inwestycji planowane jest w tym roku. W rezultacie na koniec 2017 roku cała droga S7 w województwie warmińsko-mazurskim będzie w klasie drogi ekspresowej.

Dziś podpisane zostały także Aneksy do Programów Inwestycji Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Stradomno oraz na drodze krajowej nr 51 na odcinku Smolajny – Kosyń. Zakres inwestycji w Stradomnie obejmuje wykonanie chodnika przy drodze krajowej nr 16 po lewej stronie o długości 1120 m oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Na odcinku Smolajny – Kosyń planowane jest wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 7 m na odcinku od km 0+950 do km 4+075, likwidacja nienormatywnych łuków drogi, budowa chodnika i ciągu pieszo – rowerowego i zatok autobusowych oraz kładki dla pieszych nad rzeką Łyną.

