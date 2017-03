GDDKiA poinformowało, że dwa odcinki S61 stanowiące obwodnicę Łomży zostały skierowane do przetargu. To kolejne fragmenty międzynarodowej drogi Via Baltica (łączącej kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą) objęte postępowaniem przetargowym.

Przetargi na podlaską część S61

Według informacji GDDKiA szykowane są jeszcze dwa przetargi na odcinki Ostrów Mazowiecka - „Śniadowo” i „Śniadowo” - „Łomża Południe”, które ostatecznie domkną podlaską i mazowiecką część S61.

Budowa obwodnicy Łomży – kiedy zostanie zakończona? Autor: GDDKiA

Budowa obwodnicy Łomży

Skierowane do przetargu odcinki S61 to fragmenty - od węzła „Łomża Południe” do węzła „Łomża Zachód” (7,17 km eski) oraz od węzła „Łomża Zachód” do węzła „Kolno” (12,99 km eski) na którym powstanie m.in. najdłuższy, (1200 m) most w woj. podlaskim - nad doliną Narwi. Oba fragmenty stanowią całą obwodnice Łomży, dzięki czemu po ich wybudowaniu ruch tranzytowy ominie miasto od północy i zachodu.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - oprócz kryterium ceny, stosowane będą także kryteria jakościowe: właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni, personel wykonawcy, zagospodarowanie gruntu rodzimego i termin realizacji kontraktu.

Lata realizacji obwodnicy Łomży: 2017-2021

GDDKiA jako inwestor wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Jednocześnie zamawiający ustalił minimalny termin realizacji, który wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia”.

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Podstawowe dane techniczne wspólne dla obu odcinków:

Przekrój drogi - 2 x 2

Szerokość pasów ruchu - 3,5 m

Szerokość pasów awaryjnych - 2,5 m

Szerokość pasa dzielącego - 5 m

Nawierzchnia - beton cementowy (na drodze ekspresowej), pozostałe drogi o nawierzchni asfaltowej

Dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś

Charakterystyka poszczególnych odcinków

Odcinek 3 - węzeł „Łomża Południe” (z węzłem) - węzeł „Łomża Zachód’ (bez węzła)

Łączna długość - 7,17 km. kat. S. przebieg nowym śladem i dodatkowo budowa 8,9 km dk 63 w kat. GP. W sumie 15 obiektów inżynierskich, z czego 6 na DK63; 1 przepust z funkcją przejścia dla zwierząt.

Odcinek 4 - węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) - węzeł „Kolno” (bez węzła)

Łączna długość - 12,99 km kat. S - przebieg nowym śladem; 3 węzły: ‘Łomża Zachód”, „Nowogród’, „Łomża Północ” (przywrócony do projektu ze względu na oczekiwania społeczne); najdłuższy most w województwie podlaskim nad doliną Narwi -1206 m. W sumie 20 obiektów inżynierskich, z czego 4 na DK64 oraz 13 przepustów służących za przejścia dla zwierząt Dodatkowo w ramach zadania wybudowanych zostanie 6,9 km dk 64 w kat. GP

Źródło: GDDKiA