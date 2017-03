Przebudowa dróg nr 63, 65 i 66 w Warmińsko-Mazurskim i Podlaskim

- Głównym celem inwestycji, które dziś kierujemy do realizacji, jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu północno-wschodniej Polski. Chcemy sprawić, by termin ten odnosił się wyłącznie do przeszłości - podkreślił wiceminister Jerzy Szmit.

Łączna wartość inwestycji w obu województwach wyniesie 450 mln zł, z czego ok. 100 mln zł zostanie przeznaczone na drogi na Podlasiu, a 350 mln zł na przebudowę drogi krajowej nr 65 od Ełku do przejścia granicznego w Gołdapi.

reklama reklama

Zobacz też: Kiedy rozpocznie się budowa drogi ekspresowej S7 w okolicach Skarżyska-Kamiennej?

Dostosowanie parametrów drów do wymogów Unii Europejskiej

Jednym z celów modernizacji tych odcinków dróg jest ich dostosowanie do parametrów pozwalających na poruszanie się po nich pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 11,5 t., co ma zapobiegać niszczeniu dróg przez pojazdy ciężarowe i jest zgodne z aktualnymi wymogami Unii Europejskiej.

Zobacz też: Kiedy zakończy się budowa obwodnicy Warszawy?

Ile potrwa przebudowa dróg nr 63, 65 i 66 w Warmińsko-Mazurskim i Podlaskim?

Według informacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, realizacja niektórych odcinków rozpocznie się już w 2017 r. i będą one sukcesywnie oddawane do użytku przez kolejne lata. Budowa ostatnich z zatwierdzonych dziś inwestycji zostanie zakończona w 2020 r.

Lista odcinków skierowanych do realizacji w województwie warmińsko-mazurskim:

Przebudowa dk nr 65 w Ełku ul. Przemysłowa, ul. Grajewska (długość odcinka: 5,1 km, lata realizacji: 2019 – 2020);

Rozbudowa dk nr 65 odc. drogowe przejście graniczne Gołdap – początek obwodnicy Gołdapi (długość odcinka: 1,67 km, lata realizacji: 2019 – 2020);

Rozbudowa dk nr 65 odc. Kowale Oleckie - początek obwodnicy Olecka (długość odcinka: 10,95 km, lata realizacji: 2019 – 2020);

Rozbudowa dk nr 65 na odc. Olecko – Gąski (długość odcinka: 7,1 km, lata realizacji: 2018 – 2020);

Rozbudowa dk nr 65 na odc. Ełk – Nowa Wieś Ełcka (długość odcinka: 3,5 km, lata realizacji: 2019 – 2020);

Rozbudowa dk nr 65 na odc. Gąski – Ełk (długość odcinka: 15,5 km, lata realizacji: 2019 – 2020);

Rozbudowa dk nr 65 na odc. Nowa Wieś Ełcka – granica województwa (długość odcinka: 15,2 km, lata realizacji: 2019 – 2020).

Zobacz też: Anulowano przetarg na zachodnią obwodnicę Łodzi w ciągu drogi S14

Lista odcinków skierowanych do realizacji w województwie podlaskim:

Przebudowa drogi krajowej nr 63 na odc. Grochy - Pogorzele - Przeździecko - Mroczki (długość odcinka: 4,32 km, lata realizacji: 2018);

Przebudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Knyszyn - Cegielnia (długość odcinka: 1,48 km, lata realizacji: 2017);

Przebudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku granica województwa – dk 61 w Grajewie (długość odcinka: 1,54 km, lata realizacji: 2018);

Przebudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Osowiec Twierdza – Downary Plac oraz Rybaki - Mońki (łączna długość odcinków: 4,4 km, lata realizacji: 2017);

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku przejście przez Downary Plac (długość odcinka: 0,7 km, lata realizacji: 2018);

Przebudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Kleszczele - /Połowce/ granica państwa (długość odcinka: 12,4 km, lata realizacji: 2018 - 2019).

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, GDDKiA