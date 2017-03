Kiedy rozpocznie się budowa drogi ekspresowej S7 w okolicach Skarżyska-Kamiennej?

„Wąskie gardło” na trasie ekspresowej S7

Jeszcze w 2017 r. kierowcy będą mogli przejechać odcinkiem trasy ekspresowej S7 od południowej granicy województwa świętokrzyskiego aż do Skarżyska-Kamiennej. Również w 2017 r. do użytku zostanie oddany odcinek trasy ekspresowej S7 od węzła Skarżysko Północ do węzła Radom Południe po stronie województwa mazowieckiego. Niestety, te dwa odcinki dzieli odcinek o długości 7,6 km obejmujący m.in. wciąż nie wybudowaną obwodnicę Skarżyska-Kamiennej.

Zobacz też: Budowa trasy ekspresowej S7 - postępy na poszczególnych odcinkach

reklama reklama

Przetarg na budowę trasy ekspresowej S7 w okolicach Skarżyska-Kamiennej

Obecnie nie trwają żadne prace budowlane na wspomnianym odcinku. Według najnowszych informacji Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad może rozpocząć drugi etap postępowania przetargowego na jego realizację.

Kiedy rozpoczną się prace budowlane?

Według informacji GDDKiA budowa trasy ekspresowej w okolicach Skarżyska-Kamiennej powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Źródło: GDDKiA