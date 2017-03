Choć nowych przetargów na budowy dróg ze świecą szukać, a w tych rozpoczętych trudno o rozstrzygnięcie, to jednak na mapie budowy dróg w Polsce sporo się dzieje. Wszystko za sprawą już rozpoczętych budów, spośród których część ma zostać zakończona jeszcze w tym roku.

Bez wątpienia, jedną na najważniejszych budowanych dróg w Polsce jest trasa ekspresowa S7, na której wielu odcinkach trwają zaawansowane prace. Ale czy wszystko idzie zgodnie z planem?

Budowa trasy ekspresowej S7 - postępy na poszczególnych odcinkach

S7 od Jędrzejowa do granicy woj. świętokrzyskiego

Według informacji z GDDKiA mimo przerwy zimowej na kontraktach do 15 marca wykonawcy prowadzą niektóre roboty (np. przy konstrukcjach obiektów inżynierskich), przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Dzięki temu na S7 od Jędrzejowa do granicy woj. świętokrzyskiego odcinek jest ukończony w niemal 90 procentach.

Trwają prace przy obiektach inżynierskich głównie w obrębie węzła w Wodzisławiu. Do wykonania zostały prace wykończeniowe przy obiektach mostowych, a także układanie warstw bitumicznych nawierzchni na ciągu głównym S7 i drogach dojazdowych. Zakończenie prac planowane jest na III kwartał br. Aktualnie już jeździmy jedną jezdnią drogi ekspresowej S7 w obu kierunkach po warstwie wiążącej.

Odcinek Chęciny - Jędrzejów

Na odcinku Chęciny - Jędrzejów postęp robót jest obecnie na poziomie około 40 procent. Prowadzone są prace przy konstrukcjach obiektów mostowych, np. w ubiegłym tygodniu wykonawca układał belki ustroju nośnego jednego z największych obiektów, czyli przejść dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową przed Jędrzejowem. Kontynuowane będą roboty ziemne i przy warstwach konstrukcyjnych nawierzchni.

Odcinek od Radomia do granicy województwa

Toczące się prace na budowie S7 od Radomia do granicy województwa pozwolą zakończyć roboty w II kwartale 2017 r.. Obecnie zaawansowanie prac na tym odcinku to około 90 procent. Prace toczą się głównie na obiektach inżynierskich w obrębie węzłów w Szydłowcu. W okresie lepszej pogody na pozostałych odcinkach pozostały do ułożenia warstwy nawierzchni.

Zachodnia obwodnica Radomia

Kolejny odcinek trasy ekspresowej S7 to obwodnica Radomia. Realizowana w systemie zaprojektuj i buduj. Wykonawca prowadzi obecnie prace przy obiektach inżynierskich. Po przerwie zimowej kontynuowane będą prace ziemne. Ekspresowa obwodnica Radomia będzie gotowa na koniec 2018 r.

Budowa trasy S7 w województwie Warmińsko-Mazurskim

Na wszystkich warmińsko-mazurskich odcinkach, mimo okresu zimowego, trwają prace takie jak: roboty konstrukcyjne na obiektach mostowych oraz roboty ziemne. Na bardziej zaawansowanych odcinkach mających połączyć funkcjonująca dziś S7 z granicą woj. mazowieckiego jeszcze w przed wakacjami trwają także prace polegające na montażu urządzeń BRD oraz ochrony środowiska naturalnego. Cała droga ekspresowa S7 w woj. warmińsko-mazurskim planowana jest do przekazania do końca tego roku.

Budowa trasy S7 w województwie Pomorskim

Z kolei w woj. pomorskim kontynuowane są prace przy budowie dwóch odcinków Koszwały - Nowy Dwór Gdański i Nowy Dwór Gdański - Elbląg, których budowa zakończy się w 2018 r. Po ich oddaniu Trójmiasto uzyska ekspresowe połączenie w stronę Warszawy aż do granicy woj. mazowieckiego w Napierkach, a poprzez połączenie z S51 w Olsztynku z Olsztynem.

Postępy w okolicach Olsztyna

Trwają także prace na placach budów S51 łączącej S7 z obwodnicą Olsztyna w ciągu S51 i dk16 oraz na samej obwodnicy, gdzie realizowane są głównie prace przy budowie obiektów mostowych i obwodzie utrzymania drogowego. Na ekspresowej części obwodnicy trwają prace ziemne, takie jak wymiany gruntów, budowy nasypów i wykopów. Całość planowana do oddania jest w 2018 r. Z kolei na budowie S51 Olsztyn - Olsztynek kontynuowane są m.in. prace na najdłuższym obiekcie mostowym na tej inwestycji - estakadzie nad doliną Pasłęki. Oddanie trasy planowane jest na koniec 2017 r.

Źródło: GDDKiA