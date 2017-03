Kiedy zakończy się budowa obwodnicy Warszawy?

Według informacji GDDKiA trwają nieprzerwanie prace przy realizacji pełnej ekspresowej obwodnicy Warszawy. Z planowanych ok. 83 km zrealizowano ok. 43 km nowych dróg ekspresowych. Na kolejnym odcinku (węzeł Puławska – węzeł Lubelska) o długości 18,5 km rozpoczęły się pierwsze prace budowlane, natomiast na etapie przetargu jest węzeł Lubelska oraz odcinek pomiędzy węzłami Lubelska i Zakręt. Docelowo na ringu warszawskim zostanie zlokalizowanych 30 węzłów.

Północny odcinek obwodnicy Warszawy (droga ekspresowa S8) pomiędzy węzłami Konotopa i Marki pełni rolę trasy wylotowej w kierunku północno-wschodnim (kierunek Białystok) oraz zachodnim (kierunek Łódź, Wrocław). Na początku 2011 r. zakończono budowę odcinka węzeł Konotopa – węzeł Prymasa Tysiąclecia (al. Obrońców Grodna). W latach 2009 - 2012 przebudowano do standardu drogi ekspresowej odcinek węzeł Modlińska – węzeł Marki. We wrześniu 2015 r. oddano do ruchu przebudowany fragment węzeł Prymasa Tysiąclecia – węzeł Modlińska (Trasa AK) wraz z mostem gen. Stefana Grota-Roweckiego.

Południowa obwodnica Warszawy - kiedy powstanie odcinek do węzła Lubelska?

Południowy odcinek obwodnicy obsługuje przede wszystkim ruch związany z Warszawą. Południowa Obwodnica Warszawy (droga ekspresowa S2) docelowo połączy autostradę A2 od zachodu na węźle Konotopa i wschodu na węźle Lubelska. Obecnie POW ma już prawie 17 km. Trasa usprawnia ruch pomiędzy dzielnicami co pozwala na szybszą podróż w kierunku Ursynowa i Mokotowa, dzięki czemu kierowcy zyskują nawet pół godziny. Odcinek węzeł Konotopa – węzeł Puławska wraz z drogą ekspresową S79 (węzeł Marynarska – węzeł Warszawa Lotnisko) został oddany do ruchu we wrześniu 2013 r. Obecnie w realizacji pozostaje fragment od węzła Puławska do węzła Lubelska w ciągu którego powstanie m. in. ponad 2-kilometrowy tunel pod Ursynowem oraz most na Wiśle. Termin zakończenia prac to sierpień 2020 r.

Kiedy powstanie wschodnia obwodnica Warszawy?

Wschodnia Obwodnica Warszawy (droga ekspresowa S17) będzie domykała stołeczny ring od wschodu. Z drogą ekspresową S8 połączy się na węźle Marki, a z S2 i A2 – na węźle Lubelska. WOW będzie przebiegać przez teren powiatów: wołomińskiego, mińskiego, otwockiego oraz Warszawy. Obecnie realizowany jest fragment od węzła Marki do węzła Drewnica, w przetargu jest węzeł Zakręt – węzeł Lubelska oraz węzeł Lubelska. W przypadku odcinka węzeł Drewnica – węzeł Zakręt obecnie oczekujemy na wydanie decyzji środowiskowej. Jego oddanie do ruchu planowane jest w 2023 r.

Uzupełnieniem ekspresowej obwodnicy Warszawy są istniejące, bądź będące w przygotowaniu następujące trasy wylotowe:

S8 węzeł Salomea –węzeł Opacz – węzeł Paszków wraz z łącznikiem do drogi krajowej nr 7 w Sękocinie – odcinek oddany do ruchu we wrześniu 2015 r.

S8 węzeł Marki – węzeł Radzymin Południe – odcinek w realizacji. Zakończenie robót przewidziane jest w III kwartale 2017 r.

S7 węzeł Warszawa Lotnisko – Grójec – odcinek jest w trakcie postępowania przetargowego (II etap). Oddanie do ruchu planowane jest w kwietniu 2021 r.

S7 Warszawa – Czosnów – odcinek w przygotowaniu. Obecnie oczekujemy na wydanie decyzji środowiskowej dla przyszłej trasy, której zakończenie budowy planowane jest w 2024 r.

A2 węzeł Lubelska – początek autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego – fragment w II etapie postępowania przetargowego. Zakończenie

