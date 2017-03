Anulowano przetarg na zachodnią obwodnicę Łodzi w ciągu drogi S14

Według informacji przedstawionych przez wiceministra Jerzego Szmita powodem anulowania przetargu jest przekroczony przez oferentów kosztorys inwestorski.

Jak czytamy w komunikacie prasowym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: "Jesteśmy zdeterminowani, by zbudować Zachodnią Obwodnicę Łodzi w ciągu drogi S14. Jeszcze w marcu 2017 r. ogłosimy przetarg na nowy projekt, który pozwoli obniżyć koszty tej inwestycji. Do współpracy zapraszamy też samorządy zainteresowane powstaniem tej drogi" – podkreślił wiceminister Szmit

"Obecny kosztorysowy koszt kilometra tej drogi wynosi ok. 62 mln zł, a po zwiększeniu wartości wynosiłby ponad 72 mln zł. W ramach zabezpieczonego limitu w PBDK dostępne jest jedynie 107 mld złotych. Na realizację wszystkich priorytetów zapisanych w Programie brakuje zatem ok. 90 mld zł. Wzrosty wartości zadań, jak w przypadku S14, pogłębiłyby ten deficyt. Za kwotę, którą dodatkowo należałoby dołożyć do realizacji Zachodniej Obwodnicy Łodzi, można byłoby zbudować dużą obwodnicę (np. Kołbieli czy Niemodlina), bądź kilka mniejszych (np. Zatora i Nowego Sącza i Chełmca i Myśliny i Łochowa).

- Należy podjąć trudną decyzję o dalszych losach zadania. Czy dać szansę innym obwodnicom i zoptymalizować projekt S14 tak, aby jego koszt nie odbiegał od pierwotnych szacunków, czy zwiększyć wartość S14 kosztem innych zadań? – pytał wiceminister Szmit."

Ministerstwo planuje rozpisanie nowego przetargu na realizację zachodniej obwodnicy Łodzi w marcu 2017 r.

Źródło: Materiały prasowe Ministerstwa infrastruktury i Budownictwa