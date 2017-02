Przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi S19

Ruszył drugi etap przetargu na zaprojektowanie oraz wybudowanie drogi ekspresowej S19 od granicy województw lubelskiego i podkarpackiego (Lasy Janowskie) do Niska. Do wykonawców, którzy w pierwszym etapie postępowania przetargowego złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu i spełnili warunki określone w ogłoszeniu, wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych. Na ich złożenie oferenci będą mieli czas do 2 maja 2017r.

Przetarg obejmuje swym zakresem zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy odcinki realizacyjne:

Zadanie „A” Lasy Janowskie - Zdziary o dł. ok. 9,3 km;

Zadanie „B” Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. ok. 9 km;

Zadanie „C” Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. ok. 6 km.

GDDKiA zaprosiła do złożenia ofert 19 wykonawców na odcinki: Lasy Janowskie - Zdziary i Zdziary - Rudnik nad Sanem oraz 20 wykonawców na odcinek Rudnik nad Sanem - Nisko Południe.

Zamawiający przyjął w postępowaniu trzy kryteria oceny ofert: cena, termin realizacji i okres gwarancji jakości. Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie nie krótszym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) i nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Budowa odcinka zakończy się w 2021 r.?

Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w I połowie 2019r. a zakończenie w 2021r. Rzeczywisty koszt budowy będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu.

Droga S19 na Podkarpaciu

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo dł. ok. 169 km. Dwa odcinki S19 są już w użytkowaniu (odc. Stobierna - w. Rzeszów Wschód, odc. w. Rzeszów Zachód - Świlcza) a kolejne dwa (odc. Sokołów Młp.- Stobierna i odc. Świlcza - w. Rzeszów Południe) zostaną oddane do ruchu w II połowie br. Na pozostałych odcinkach prowadzone są prace przygotowawcze (odc. w. Rzeszów Południe-Babica – etap opracowania koncepcji programowej), trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie Wykonawców (odc. Lasy Janowskie - Nisko, odc. Nisko - Sokołów Małopolski) oraz trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla ostatniego odcinka S19, Babica – Barwinek (gr. państwa).

Źródło: GDDKiA