Budowa S7 Pieńki-Płońsk, kiedy zostanie zakończona?

Ruszył drugi etap przetargu ograniczonego na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Pieńki - Płońsk. Do wszystkich osiemnastu wykonawców, którzy w pierwszym etapie postępowania przetargowego złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych. Na ich złożenie oferenci będą mieli czas do 31 marca 2017 r.

Odcinek Pieńki - Płońsk to jeden z czterech odcinków drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego przygotowywanych do przebudowy przez olsztyński oddział GDDKiA. Inwestycję obejmującą 71 km drogi S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki-Mława (ok.14 km), Mława - Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo-Pieńki (ok. 22 km), Pieńki-Płońsk (ok. 13,7 km). Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”.

Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) dla całego zadania. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II kwartale 2018 r., zakończenie najwcześniej w IV kwartale 2020 r.

Zamawiający przyjął w postępowaniu trzy kryteria oceny ofert. Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania. Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny wymagany okres 37 miesięcy, jednak nie krótszym niż 34 miesiące. Trzecim kryterium oceny ofert jest okres gwarancji. Przewidywany termin podpisania umowy na realizację to II połowa bieżącego roku.

Źródło: GDDKiA