Umowa na koncepcję programową dla nowej trasy S16

Podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej ekspresowej szesnastki na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59. Zadanie wykona firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o. za kwotę 3,3 mln zł.

Zakres przygotowania koncepcji programowej dla nowej trasy S16

Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na wykonanie koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59. Po zakończeniu prac nad koncepcją programową GDDKiA przystąpi do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w systemie „projektuj i buduj”. Planowany termin ogłoszenia tego przetargu to druga połowa 2018 roku.

Szesnastka to główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur w układzie równoleżnikowym. Inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi. Projektowana trasa będzie miała długość 19,7 km - 15,6 km w ciągu S16 oraz 4,1 km w ciągu dk 59 (obwodnica Mrągowa). Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej.

Podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej dla nowej trasy ekspresowej S16. Ta ważna inwestycja dla województwa Warmińsko-Mazurskiego pojawił się w planach drogowych całkiem niedawno. Autor: GDDKiA

Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast na przebiegu obwodnicy Mrągowa w ciągu dk 59 będzie to droga o przekroju jednojezdniowym, dwu lub trzypasowym (1x2 lub 2+1). Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe: Sorkwity, Bagienice i Mrągowo.

Toczą się także prace nad pozostałymi odcinkami szesnastki. Są to:

obwodnica Ostródy o długości 8,7 km (w budowie);

południowa obwodnica Olsztyna o długości 10 km (GP) oraz 14,7 km wspólnego przebiegu z S51 (w budowie);

Olsztyn - Biskupiec dobudowa II jezdni o długości 25,3 km. Dla tego zadania wydana została decyzja środowiskowa, opracowywana jest koncepcja programowa, projekt budowlany i wykonawczy;

Mrągowo - Orzysz - Ełk o długości ok. 74 km. Dla tego zadania wykonane zostało Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe. Konieczna jest ponowna analiza akustyczna i ocena BRD przed złożeniem wniosku o decyzję środowiskową. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na wykonanie aktualizacji STEŚ z elementami koncepcji programowej.

Droga ekspresowa S16

Przypomnijmy, że w ostatnich latach zmiany rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych dla naszego województwa wprowadziły dwie nowe drogi ekspresowe: S5 - stanowiącą przedłużenie istniejącej drogi ekspresowej S5 od węzła Nowe Marzy (A1) do Ostródy oraz S16 Olsztyn - Ełk- Knyszyn. Dzięki tym drogom północno-wschodnia część Polski, w tym nasze województwo, uzyska możliwość przejazdu w układzie równoleżnikowym trasą wiodącą drogami klasy S.

Od granicy z woj. kujawsko-pomorskim do Ostródy będzie to droga S5, następnie do Olsztynka - S7, z Olsztynka do Olsztyna - S51 i od Olsztyna do Ełku - S16. Układ ten będzie łączył drogi biegnące na linii północ - południe: autostradę A1, drogę ekspresową S7 i drogę ekspresową S61. Tym samym połączy region z pozostałą siecią autostrad i dróg ekspresowych w kraju i Europie.

Źródło: GDDKiA