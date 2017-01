Zezwolenie na budowę obwodnicy Suwałk w ciągu drogi S61

Jest zgoda na budowę obwodnicy Suwałk będącej fragmentem drogi ekspresowej S61. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej podpisał dzisiaj wojewoda podlaski. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, a to oznacza że po przekazaniu wykonawcy placu budowy, rozpocznie się realizacja inwestycji w terenie. Nastąpi to w połowie lutego.

Niemal 13-kilometrowa obwodnica Suwałk jest kolejnym - po obwodnicy Augustowa - fragmentem drogi ekspresowej S61 popularnej Via Baltici. To międzynarodowy szlak komunikacyjny łączący państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) – poprzez Polskę - z krajami Europy Zachodniej.

Obwodnica Suwałk zaczynać się będzie na styku z dwujezdniowym fragmentem obwodnicy Augustowa – na węźle Suwałki Południe (dawniej Lotnisko). Następnie ominie miasto od zachodu i północy, a następnie połączy się z istniejącą drogą krajową nr 8 (Suwałki - Budzisko). Umowa na realizację obwodnicy w systemie „Projektuj i buduj” opiewa na 299,4 mln zł.

Obwodnica Suwałk, to dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas rozdzielający, pas awaryjny, drogi serwisowe. Droga przewidziana jest do realizacji w nawierzchni z betonu cementowego – będzie to pierwsza tego typu „eska” na Podlasiu, przystosowana do najcięższego ruchu KR7, dopuszczalny nacisk – 115 kN/oś.

Kiedy zakończy się budowa obwodnicy Suwałk (S61)?

Przetarg na obwodnicę został ogłoszony 12 listopada 2014 r., a najkorzystniejszą ofertę - firmy Budimex - wybrano 11 sierpnia 2015 r. Umowa została podpisana 29 września 2015 r. Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” w 34 miesiące (nie licząc 3-miesięcznych okresów zimowych dotyczących samej budowy). Miał 10 miesięcy na zaprojektowanie, potem 5 kolejnych na uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a na koniec - 19 miesięcy na budowę obwodnicy i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Planowane oddanie do użytku obwodnicy - wiosna 2019 r.

Parametry techniczne obwodnicy:

• dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (2x2)

• szerokość pasa ruchu - 3,5 m

• szerokość pasów awaryjnych - 2,5 m

• szerokość nawierzchni - 10 m

• szerokość pasa rozdzielającego - 5 m

• nośność - 115 kN/oś

Źródło: GDDKiA