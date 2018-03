Dwumilionowy Caddy opuścił mury poznańskiej fabryki Volkswagena

Źródło: Volkswagen

W Volkswagen Poznań z taśm produkcyjnych zjechał dwumilionowy Caddy - jest to 7-miejscowy Caddy Maxi Trendline w kolorze białym z silnikiem 1.4 TSI. Tylko w ubiegłym roku zostało wyprodukowanych w poznańskiej fabryce blisko 165 000 egzemplarzy modelu Caddy. Jest to historyczny wynik począwszy od 1993 roku, w którym to spółka Volkswagen Poznań została założona.

Jubileuszowy Volkswagen Caddy z Poznania został przekazany Towarzystwu Pomocy im. Świętego Brata Alberta z Gdańska. Ponadto pracownicy Volkswagen Poznań oraz Volkswagen Group Polska zbierali dary dla Towarzystwa Pomocy im. Świętego Alberta i przekazali je potrzebującym. Mottem, które przyświecało akcji było: „Ile dobra zmieści się w Caddy?“.

reklama reklama

Aktualnie w Antoninku produkowanych jest 720 egzemplarzy Volkswagena Caddy dziennie, w 2003 roku było to 520 pojazdów na dzień. Obok Caddy w Volkswagen Poznań produkuje się również wariant użytkowy modelu z serii T (między innymi w wersji Prycza, Kasten, Kombi). Przedsiębiorstwo jest największym pracodawcą w Wielkopolsce, zatrudniając blisko 11 tysięcy pracowników.

Źródło: Volkswagen